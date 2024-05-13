Названа причина массового отключения фонтанов в Новосибирске

Также не действует фонтан в сквере имени Калинина на 25 лет Октября. Включить его не представляется возможным из-за износа. Как ранее сообщали в пресс-службе регионального правительства, фонтан по проекту планируют демонтировать и сделать на его месте площадку для мероприятий.