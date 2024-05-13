Названа причина массового отключения фонтанов в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Как сообщил директор муниципального учреждения «Городской фонтан» Валерий Науменко, сегодня на территории города работает только фонтан в Первомайском сквере. Остальные объекты отключили для проведения регламентных работ, они возобновят работу уже завтра, 14 мая.
Также не действует фонтан в сквере имени Калинина на 25 лет Октября. Включить его не представляется возможным из-за износа. Как ранее сообщали в пресс-службе регионального правительства, фонтан по проекту планируют демонтировать и сделать на его месте площадку для мероприятий.