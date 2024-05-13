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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Фонтан в Первомайском сквере работает

Названа причина массового отключения фонтанов в Новосибирске

13 мая 2024, 05:06
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Фонтан в Первомайском сквере работает
13 мая в Новосибирске перестали работать фонтаны. Atas.info узнал у МКУ «Горфонтан», с чем это связано.

Как сообщил директор муниципального учреждения «Городской фонтан» Валерий Науменко, сегодня на территории города работает только фонтан в Первомайском сквере. Остальные объекты отключили для проведения регламентных работ, они возобновят работу уже завтра, 14 мая.

Также не действует фонтан в сквере имени Калинина на 25 лет Октября. Включить его не представляется возможным из-за износа. Как ранее сообщали в пресс-службе регионального правительства, фонтан по проекту планируют демонтировать и сделать на его месте площадку для мероприятий.

Фонтаны включили в центре Новосибирска — посмотрите на эту красоту
Узнать подробнее

Все фонтаны включили в Новосибирске 9 мая. Мы публиковали фоторепортаж.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Фонтан#Первомайский сквер
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