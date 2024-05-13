Названо имя нового министера культуры Новосибирской области

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Юлия Шуклина с 13 мая назначена министром культуры. Имя нового главы назвал Андрей Травников. Предшественница чиновницы ушла в отставку еще в начале апреля.
Юлия Шуклина — уроженка Казахской ССР, ей исполнилось сорок лет. Имеет высшее образование, окончила истфак, а позже стала кандидатом исторических наук.
Она руководила Краеведческим музеем Новосибирска чуть больше года. На должность пришла в марте 2023. Сейчас о новых назначениях в учреждении культуры не сообщается.