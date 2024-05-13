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Новосибирцы меряются своими сморчками — смотрим, у кого больше

Новосибирцы меряются своими сморчками — смотрим, у кого больше

13 мая 2024, 10:51
Фото: Светлана Наводнюк / vk.com/griby_novosibirsk
В лесах Новосибирской области продолжается сезон сморчков. Счастливые грибники собирают их целыми лукошками. Своими урожаями новосибирцы хвастаются в соцсетях. Смотрим на их богатые уловы.

Такой урожай из 146 сморчков собрал Игорь Кирюшин 13 мая в Раздольном. Собирал в три захода.

«Это сморчок и сморчковая шапочка. Это разные грибы! У сморчка шляпка не снимается!» — комментирует автор фото №2.
Фото: Игорь Кирюшин / vk.com/griby_novosibirsk

Этот улов из Каменки, автор призналась, что собирала сморчки впервые.

Фото: Анна Андреевна / vk.com/griby_novosibirsk

А это урожай, собранный во время короткой прогулки.

Фото: Людмила Петренко / vk.com/griby_novosibirsk

Любовь Захарова сходила за сморчками первый раз в 2024 году. Девушка очень рада не только хорошему урожаю, но и отсутствию клещей на своем пути.

Фото: Любовь Захарова / vk.com/griby_novosibirsk

А вот Ирина Митянина, наоборот, отмечает не только обилие грибов в лесу, но и клещей (девушка насчитала больше 20 штук за час).

Фото: Ирина Митянина / vk.com/griby_novosibirsk
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Грибы#Лес#Грибники#Сморчки
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