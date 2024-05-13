Новосибирцы меряются своими сморчками — смотрим, у кого больше

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Такой урожай из 146 сморчков собрал Игорь Кирюшин 13 мая в Раздольном. Собирал в три захода.
«Это сморчок и сморчковая шапочка. Это разные грибы! У сморчка шляпка не снимается!» — комментирует автор фото №2.
Этот улов из Каменки, автор призналась, что собирала сморчки впервые.
А это урожай, собранный во время короткой прогулки.
Любовь Захарова сходила за сморчками первый раз в 2024 году. Девушка очень рада не только хорошему урожаю, но и отсутствию клещей на своем пути.
А вот Ирина Митянина, наоборот, отмечает не только обилие грибов в лесу, но и клещей (девушка насчитала больше 20 штук за час).