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Почетное звание присвоил Путин врачу из Новосибирска

Почетное звание присвоил Путин врачу из Новосибирска

13 мая 2024, 10:03
Фото: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е. Н. Мешалкина»
Сердечно-сосудистый хирург, практикующий в Центре академика Мешалкина, Сергей Железнёв получил почетное звание «Заслуженный врач РФ». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Президент отметил новосибирского врача за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Сотрудники Центра проводят сложные, подчас уникальные операции. Так, в 2020 году врачи спасли беременную женщину и ее будущего ребенка. На поздних сроках у жительницы Чанов обострились проблемы со здоровьем. Женщине потребовалась срочная операция, которую успешно провели под контролем бригады гинекологов.

В 2023 году была оказана помощь пациентке из Кемерово с большой опухолью головного мозга.

В 2024-м у пенсионера из Республики Алтай из ноги извлекли тромб, величина которого сопоставима с грецким орехом.

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#Алёна Рогонова#Общество#Медицина#Новосибирск#Награда#Врачи#Владимир Путин#Центр Мешалкина
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