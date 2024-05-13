Почетное звание присвоил Путин врачу из Новосибирска

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:09
Президент отметил новосибирского врача за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Сотрудники Центра проводят сложные, подчас уникальные операции. Так, в 2020 году врачи спасли беременную женщину и ее будущего ребенка. На поздних сроках у жительницы Чанов обострились проблемы со здоровьем. Женщине потребовалась срочная операция, которую успешно провели под контролем бригады гинекологов.
В 2023 году была оказана помощь пациентке из Кемерово с большой опухолью головного мозга.
В 2024-м у пенсионера из Республики Алтай из ноги извлекли тромб, величина которого сопоставима с грецким орехом.