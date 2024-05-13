Почетное звание присвоил Путин врачу из Новосибирска

Сотрудники Центра проводят сложные, подчас уникальные операции. Так, в 2020 году врачи спасли беременную женщину и ее будущего ребенка. На поздних сроках у жительницы Чанов обострились проблемы со здоровьем. Женщине потребовалась срочная операция, которую успешно провели под контролем бригады гинекологов.