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Появилось видео последствий смертельного ДТП с маршруткой в Новосибирске

Появилось видео последствий смертельного ДТП с маршруткой в Новосибирске

13 мая 2024, 07:35
Фото: МАСС
В Новосибирске водитель Subaru Legacy выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку, погибшего водителя и раненного пассажира вырезали из искореженного автомобиля, сообщили в МАСС.

В Новосибирске появилось видео последствий столкновения ранним утром в понедельник, 13 мая, автомобиля Subaru Legacy и маршрутного такси. Вызов на пульт оперативного дежурного городской Службы аварийно-спасательных работ поступил в 5.23.

ДТП случилось напротив дома № 310 на улице Большой. Водитель маршрутного такси только готовился к выходу на линию, и пассажиров в салоне не было.

К сожалению, в момент столкновения водитель иномарки погиб. Его и получившего травмы пассажира спасателям МАСС пришлось доставать из искореженного автомобиля с помощью специальных инструментов.

Сейчас подробности этой аварии уточняются.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Спасатели#Маршрутка#Столкновение
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