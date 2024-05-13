Появилось видео последствий смертельного ДТП с маршруткой в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Новосибирске появилось видео последствий столкновения ранним утром в понедельник, 13 мая, автомобиля Subaru Legacy и маршрутного такси. Вызов на пульт оперативного дежурного городской Службы аварийно-спасательных работ поступил в 5.23.
ДТП случилось напротив дома № 310 на улице Большой. Водитель маршрутного такси только готовился к выходу на линию, и пассажиров в салоне не было.
К сожалению, в момент столкновения водитель иномарки погиб. Его и получившего травмы пассажира спасателям МАСС пришлось доставать из искореженного автомобиля с помощью специальных инструментов.
Сейчас подробности этой аварии уточняются.