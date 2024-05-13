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В аварии погиб водитель легкового автомобиля

Смертельное ДТП с маршруткой произошло в Ленинском районе Новосибирска

13 мая 2024, 02:38
Фото: 1MI
В аварии погиб водитель легкового автомобиля
Автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Из-за этого в Ленинском районе образовались крупные автомобильные заторы.

Рано утром в понедельник, 13 мая, на улице Большой, в районе дома 310, автомобиль Subaru Legacy выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ. Водитель легкового автомобиля погиб, трое его пассажиров получили различные травмы. Водитель автобуса не пострадал, в момент столкновения пассажиров в салоне еще не было. Из-за ДТП в районе было затруднено движение транспорта.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на Северном объезде в ДТП пострадали четыре человека. В результате столкновения образовалась пробка длиной в полтора километра.

Пешеходы попадали под колеса автомобилей 141 раз с начала 2024 года. Семь из них были смертельно травмированы.

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#Артем Шершнев#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Смерть#Маршрутка
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