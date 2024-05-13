Смертельное ДТП с маршруткой произошло в Ленинском районе Новосибирска

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Рано утром в понедельник, 13 мая, на улице Большой, в районе дома 310, автомобиль Subaru Legacy выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ. Водитель легкового автомобиля погиб, трое его пассажиров получили различные травмы. Водитель автобуса не пострадал, в момент столкновения пассажиров в салоне еще не было. Из-за ДТП в районе было затруднено движение транспорта.
Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на Северном объезде в ДТП пострадали четыре человека. В результате столкновения образовалась пробка длиной в полтора километра.
Пешеходы попадали под колеса автомобилей 141 раз с начала 2024 года. Семь из них были смертельно травмированы.