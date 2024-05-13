Смертельное ДТП с маршруткой произошло в Ленинском районе Новосибирска

Рано утром в понедельник, 13 мая, на улице Большой, в районе дома 310, автомобиль Subaru Legacy выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ. Водитель легкового автомобиля погиб, трое его пассажиров получили различные травмы. Водитель автобуса не пострадал, в момент столкновения пассажиров в салоне еще не было. Из-за ДТП в районе было затруднено движение транспорта.