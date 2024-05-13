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Стрельбой закончилась погоня за ВАЗом под Новосибирском

Стрельбой закончилась погоня за ВАЗом под Новосибирском

13 мая 2024, 06:11
Фото: 1MI
В Оби житель Новосибирской области пытался удрать на машине от сотрудников ДПС, они были вынуждены стрелять, следует из сообщения регионального управления полиции.
Видео: 1MI

Под Новосибирском в субботу, 4 мая, сотрудникам ДПС пришлось стрелять по автомобилю с пытавшимся скрыться мужчиной. Инцидент случился на территории города Обь, рассказали в пресс-службе областного управления полиции.

Сотрудники дорожно-постовой службы приняли сигнал об автомобиле ВАЗ с находящимися в нем тремя мужчинами, несущимся к месту их дежурства. До этого водитель отечественной машины несколько раз нарушил правила дорожного движения, но на требования остановиться предпочел не реагировать.

Когда нарушители попали в поле зрения автоинспекторов, они сделали очередную попытку остановить водителя, предупредив его через громкоговоритель, но тот лишь увеличил скорость и попытался уйти от погони по встречной полосе.

В итоге полицейским пришлось стрелять по колесам: пули продырявили оба передних и одно из задних колес. Автомобиль дальше ехать не смог, и водитель с двумя спутниками бросились спасаться бегством.

Полицейские быстро догнали и скрутили мужчин. Оказалось, что у 25-летнего водителя отсутствуют права. Пройти проверку на наличие алкоголя в крови он отказался. на него были составлены административные протокол. Сейчас против него могут возбудить уголовные дела за управления автомобилем в пьяном виде и за угон.

Двое его спутников, мужчины 19 и 38 лет также были доставлены в отдел полиции, а машина увезена на спецстоянку.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Стрельба#Погоня#ДПС#Обь
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