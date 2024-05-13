Стрельбой закончилась погоня за ВАЗом под Новосибирском

Полицейские быстро догнали и скрутили мужчин. Оказалось, что у 25-летнего водителя отсутствуют права. Пройти проверку на наличие алкоголя в крови он отказался. на него были составлены административные протокол. Сейчас против него могут возбудить уголовные дела за управления автомобилем в пьяном виде и за угон.