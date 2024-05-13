Стрельбой закончилась погоня за ВАЗом под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Под Новосибирском в субботу, 4 мая, сотрудникам ДПС пришлось стрелять по автомобилю с пытавшимся скрыться мужчиной. Инцидент случился на территории города Обь, рассказали в пресс-службе областного управления полиции.
Сотрудники дорожно-постовой службы приняли сигнал об автомобиле ВАЗ с находящимися в нем тремя мужчинами, несущимся к месту их дежурства. До этого водитель отечественной машины несколько раз нарушил правила дорожного движения, но на требования остановиться предпочел не реагировать.
Когда нарушители попали в поле зрения автоинспекторов, они сделали очередную попытку остановить водителя, предупредив его через громкоговоритель, но тот лишь увеличил скорость и попытался уйти от погони по встречной полосе.
В итоге полицейским пришлось стрелять по колесам: пули продырявили оба передних и одно из задних колес. Автомобиль дальше ехать не смог, и водитель с двумя спутниками бросились спасаться бегством.
Полицейские быстро догнали и скрутили мужчин. Оказалось, что у 25-летнего водителя отсутствуют права. Пройти проверку на наличие алкоголя в крови он отказался. на него были составлены административные протокол. Сейчас против него могут возбудить уголовные дела за управления автомобилем в пьяном виде и за угон.
Двое его спутников, мужчины 19 и 38 лет также были доставлены в отдел полиции, а машина увезена на спецстоянку.