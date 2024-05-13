Суд отказал Минобороны в снятии охранного статуса с военного городка в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
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Суд в Новосибирске отказал в удовлетворении иска Министерства обороны РФ, в котором ведомство требовало признать незаконным постановление регионального правительства от 27.07.2005 г. №54 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Новосибирской области». Этот документ придал охранный статус комплексу из 31 здания бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска.
Активисты предполагали, что стремление Минобороны избавить строения, стоящие на балансе подведомственных ему организаций, от статуса объектов культурного наследия связано с нежеланием заниматься их сохранением и поддержанием в надлежащем состоянии, как это требует действующее законодательство. Кроме того, отсутствие охранного статуса позволяет отдать привлекательные земельные участки практически в центре города под коммерческую застройку.
«Военный городок — место силы, намоленное место. Как бы не плелись интриги, какие бы силы не пытались зайти на эту землю, раскурочить и растащить наше наследие, была какая-то внутренняя уверенность, что ничего у заговорщиков не выйдет. Поздравляю всех, кто боролся за правое дело. Мы не промолчали, не остались в стороне. Это очень важно. Наши предки определили назначение военного городка, они строили на века. Будем помнить об их великом замысле — протянуть линию обороны от восточных рубежей империи до западных. Военные городки — звенья одной цепи, гигантский ансамбль ансамблей. Уверена, что рано или поздно мы придем к понимаю ценности построек военного ведомства, прекратим крушить их в Омске, Новосибирске, Красноярске, Томске и других городах России. Будем сберегать, любоваться, вспоминать, осознавать, кто мы есть, откуда пришли, куда идем. Сегодня наш общий День Победы!», — прокомментировала Atas.Info судебное решение одна из самых известных и последовательных защитниц исторического ансамбля Елена Гавровская.
На этом фоне продолжаются судебные разбирательства по искам Государственной инспекции по охране объектов культурного населения Новосибирской области к структурам Минобороны с требованием выполнять свои обязанности по сохранению зданий, признанных памятниками.
Военный городок был построен в начале 20 века и использовался по прямому назначению до начала 2000-х годов. Затем большая часть строений была военными покинута, здания приходят в упадок. В 2021 года между губернатором Андреем Травниковым и министром обороны Сергеем Шойгу была достигнута предварительная договоренность о передаче имущественного комплекса и земли в собственность региона. Однако с тех пор ситуация не изменилась.