Суд отказал Минобороны в снятии охранного статуса с военного городка в Новосибирске

Военный городок был построен в начале 20 века и использовался по прямому назначению до начала 2000-х годов. Затем большая часть строений была военными покинута, здания приходят в упадок. В 2021 года между губернатором Андреем Травниковым и министром обороны Сергеем Шойгу была достигнута предварительная договоренность о передаче имущественного комплекса и земли в собственность региона. Однако с тех пор ситуация не изменилась.