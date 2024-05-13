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Батарея

В начале недели завершится отопительный сезон в Новосибирске

13 мая 2024, 01:22
Фото: 1MI
Батарея
С 13 мая на территории Новосибирска завершается отопительный сезон, соответствующее постановление ранее было подписано мэром Максимом Кудрявцевым.

В жилых домах и социальных учреждениях батареи начнут остывать уже сегодня. с 13 мая на территории Новосибирска завершается отопительный сезон.

Специалисты начнут готовить оборудование и инфраструктуру к эксплуатации в 2024\2025 году. Работы накопилось много. Ранее был опубликован график отключения горячий воды в Новосибирске. Мерв вынужденная, так как только таким образом можно проверить сети на прочность.

Напомним, что минувшей зимой в Новосибирске произошло сразу несколько масштабных коммунальных аварий. Большинство из них стали следствием ветхого состояния инфраструктуры.

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