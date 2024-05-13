В Новосибирске объявлено о новых сроках сдачи четвертого моста

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Глава региона Андрей Травников подписал постановление, согласно которому срок строительства Центрального моста через Обь сдвигается до 6 декабря 2025 года. Как сказано в документе, концессионер, то есть, группа «ВИС», обязан будет выплатить компенсацию на срыв сроков сдачи объекта, однако ее размер не указан. Сторона концессионера пока не комментировала решение губернатора.
Ранее в интервью Atas.Info первый замгендиректора группы «ВИС» Сергей Юдин заявлял, что мост будет сдан в четвертом квартале текущего года.
Строительство переправы на условиях государственно-частного партнерства началось в 2018 году. Сначала стройку планировали завершить в декабре 2022 года, потом сдачу перенесли на конец 2023. В качестве причины отставания в темпах строительства в группе «ВИС» называли отсутствие части финансирования по вине правительства Новосибирской области.
В свою очередь, в правительстве обвиняли партеров по соглашению в замене части материалов, использованных при строительстве, на более дешевые, чем было предусмотрено проектом. Условием для выделения денег со стороны региона было повторное прохождение государственной экспертизы проектной документации с внесенными изменениями. Строители моста отказывались проходить эту процедуру.
В регионе существуют проблемы не только с реализацией этой концессии. Сорваны все сроки строительства семи поликлиник в рамках скандального концессионного соглашения все с той же группой «ВИС». Трещит по швам так и называемая школьная концессия, согласно которой в городе должно было появится шесть новых школ.