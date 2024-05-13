В Новосибирске объявлено о новых сроках сдачи четвертого моста

В регионе существуют проблемы не только с реализацией этой концессии. Сорваны все сроки строительства семи поликлиник в рамках скандального концессионного соглашения все с той же группой «ВИС». Трещит по швам так и называемая школьная концессия, согласно которой в городе должно было появится шесть новых школ.