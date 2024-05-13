В защиту леса и за отставку вице-мэра Терешковой собирают подписи в Новосибирске

По мнению авторов обращения, вся политика муниципалитета в отношении зеленых зон, в конечном счете, направлена на их деградацию и возможную последующую застройку. Яркий пример — предложенные проекты превращения Инюшенского бора, который является сохранившейся частью реликтового Приобского ленточного бора, в парк. Однако, по заключению специалистов Сибирского ботанического сада СО РАН, прокладка дорожек, освещения и прочее вмешательство уничтожит сложившуюся экосистему. Аналогичная ситуация складывается вокруг Бугринского леса, где хотят создать парк «Усть-Тула», против чего выступают местные жители.