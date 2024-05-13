В защиту леса и за отставку вице-мэра Терешковой собирают подписи в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Гражданские активисты из Октябрьского района, выступающие за сохранение Инюшенского бора, запустили сбор подписей под обращением с требованием изменить подход к зонам городских лесов. В частности речь идет о том, чтобы привести эти участки в состояние, соответствующее требованиям Лесного Кодекса, придать соответствующий статус Бугринскому лесу, отказаться от проектов благоустройства Инюшенского бора, подготовленных департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии и отправить в отставку руководителя департамента, вице-мэра Анну Терешкову.
По мнению авторов обращения, вся политика муниципалитета в отношении зеленых зон, в конечном счете, направлена на их деградацию и возможную последующую застройку. Яркий пример — предложенные проекты превращения Инюшенского бора, который является сохранившейся частью реликтового Приобского ленточного бора, в парк. Однако, по заключению специалистов Сибирского ботанического сада СО РАН, прокладка дорожек, освещения и прочее вмешательство уничтожит сложившуюся экосистему. Аналогичная ситуация складывается вокруг Бугринского леса, где хотят создать парк «Усть-Тула», против чего выступают местные жители.
«Терешкова провалила работу департамента полностью. И речь идет не только о лесах, но и о других направлениях. Например, на этом департаменте лежит обязанность строить и содержать библиотеки, в районе улицы Выборная и прилегающих жилмассивах нет ни одной. И все проекты, реализованные департаментом, похожи на пиар его руководителя. А в результате в городе растет социальная напряженность», — заявил редакции Atas.Info один из авторов обращения Андрей Везнер.
Из локальной инициативы сбор подписей под документом превратился в общегородскую акцию. Точки, где можно поддержать обращение, есть почти во всех районах города.
Собирать подписи активисты намерены до конца мая. По оценкам общественников, количество автографов горожан может дойти до 20 тысяч. Инициативная группа специально не стала создавать интернет-петицию, а собирает подписи классическим способом, на бумаге. Таким образом, авторы намерены избежать возможных фальсификаций.
После завершения сбора подписей обращение будет передано мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Возможно, подчеркивают активисты, перечень адресатов будет расширен.