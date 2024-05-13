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Инюшенский бор — сохранившаяся часть реликтового леса

В защиту леса и за отставку вице-мэра Терешковой собирают подписи в Новосибирске

13 мая 2024, 08:55
Фото: 1MI
Инюшенский бор — сохранившаяся часть реликтового леса
Развернулась масштабная кампания по сбору подписей под обращением к руководству города и области: активисты требуют прекратить действующую политику в отношении зеленых зон, сообщает инициативная группа.

Гражданские активисты из Октябрьского района, выступающие за сохранение Инюшенского бора, запустили сбор подписей под обращением с требованием изменить подход к зонам городских лесов. В частности речь идет о том, чтобы привести эти участки в состояние, соответствующее требованиям Лесного Кодекса, придать соответствующий статус Бугринскому лесу, отказаться от проектов благоустройства Инюшенского бора, подготовленных департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии и отправить в отставку руководителя департамента, вице-мэра Анну Терешкову.

По мнению авторов обращения, вся политика муниципалитета в отношении зеленых зон, в конечном счете, направлена на их деградацию и возможную последующую застройку. Яркий пример — предложенные проекты превращения Инюшенского бора, который является сохранившейся частью реликтового Приобского ленточного бора, в парк. Однако, по заключению специалистов Сибирского ботанического сада СО РАН, прокладка дорожек, освещения и прочее вмешательство уничтожит сложившуюся экосистему. Аналогичная ситуация складывается вокруг Бугринского леса, где хотят создать парк «Усть-Тула», против чего выступают местные жители.

Статус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске
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«Терешкова провалила работу департамента полностью. И речь идет не только о лесах, но и о других направлениях. Например, на этом департаменте лежит обязанность строить и содержать библиотеки, в районе улицы Выборная и прилегающих жилмассивах нет ни одной. И все проекты, реализованные департаментом, похожи на пиар его руководителя. А в результате в городе растет социальная напряженность», — заявил редакции Atas.Info один из авторов обращения Андрей Везнер.

Из локальной инициативы сбор подписей под документом превратился в общегородскую акцию. Точки, где можно поддержать обращение, есть почти во всех районах города.

Схема размещения точек сбора подписейСхема размещения точек сбора подписей
Схема размещения точек сбора подписей
Фото: предоставлено авторами обращения

Собирать подписи активисты намерены до конца мая. По оценкам общественников, количество автографов горожан может дойти до 20 тысяч. Инициативная группа специально не стала создавать интернет-петицию, а собирает подписи классическим способом, на бумаге. Таким образом, авторы намерены избежать возможных фальсификаций.

После завершения сбора подписей обращение будет передано мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Возможно, подчеркивают активисты, перечень адресатов будет расширен.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Лес#Отставка#Анна Терешкова#Инюшенский бор#Бугринский лес#Городской лес
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