Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении министра ЖКХиЭ Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
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Updated Сегодня, 02:06
Министр ЖКХ и энергетики обвинен в совершении преступления. Дениса Архипова может быть причастен к делу о значительном ущербе бюджету региона.
По предварительной информации, еще в 2018 году Денис Архипов согласился перечислить 10 млн. рублей в виде инвестиций. При этом чиновник знал, что компания-получатель не победила в конкурсном отборе. Позже только часть денег была возвращена.
От действий министра, как полагают следственные органы, нанесен ущерб бюджету Новосибирской области. Размер потерянных средств составил 6,3 млн. рублей. Расследование продолжается.