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наручники и деньги

Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении министра ЖКХиЭ Новосибирской области

13 мая 2024, 01:56
Фото: 1MI
наручники и деньги
Чиновника из Новосибирской области обвиняют в совершении преступления с огромным ущербом для бюджета, сообщила прокуратура региона.

Министр ЖКХ и энергетики обвинен в совершении преступления. Дениса Архипова может быть причастен к делу о значительном ущербе бюджету региона.

По предварительной информации, еще в 2018 году Денис Архипов согласился перечислить 10 млн. рублей в виде инвестиций. При этом чиновник знал, что компания-получатель не победила в конкурсном отборе. Позже только часть денег была возвращена.

От действий министра, как полагают следственные органы, нанесен ущерб бюджету Новосибирской области. Размер потерянных средств составил 6,3 млн. рублей. Расследование продолжается.

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