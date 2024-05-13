За глумление над религией требуют привлечь Александра Ревву новосибирские активисты

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Указанный выпуск шоу «Звезды» вышел 4 мая. Этот факт особенно разгневал общественников:
«Это оскорбление было озвучено в канун Пасхи — основного праздника Христиан», — сказано в обращении «Сорока сороков».
Авторы инициативы усмотрели в публичном выступлении Реввы оскорбление чувств верующих.
По мнению православных активистов, Ревва неуместно использовал междометие «Матерь Божья в хлеву рожала!» для комического эффекта. Причем сказано это было в контексте двусмысленных шуток в адрес тиктокерши Вали Карнавал, в том числе, ее особенностей фигуры.
Авторы инициативы также считают, что Ревва бросил отца в Донецке после 2014 года и сбежал из России после начала СВО. Активисты призвали граждан жаловаться на юмориста в Следственный комитет РФ и лично Александру Бастрыкину.