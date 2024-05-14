Анна Терешкова рассказала, чем займется после 10 лет работы в мэрии Новосибирска

Анна Терешкова — знаковая фигура в новосибирской политической жизни последнего десятилетия. Она интересна не только своей профессиональной деятельностью, но и привлекает внимание как личность. Столько яркого представителя администрации нужно еще поискать. В контексте формирования новой команды мэра ее отставка была хотя и прогнозируема, но всё равно стала неожиданностью. Ранее начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров сообщил, что Терешкова заявления об увольнении не подавала. Но громкое заявление уже сделано, поэтому уход Терешковой из мэрии — вопрос, очевидно, уже решенный.