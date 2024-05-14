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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:24

Анна Терешкова рассказала, чем займется после 10 лет работы в мэрии Новосибирска

Анна Терешкова рассказала, чем займется после 10 лет работы в мэрии Новосибирска

14 мая 2024, 05:22
Фото: vk.com / Анна Терешкова
13 мая начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии объявила, что покидает свой пост. Atas.info узнал, чем планирует заняться одна из самых заметных фигур муниципалитета.

На вопрос о планах пока еще вице-мэр ответила, что планирует посвятить время своей семье.

«Пока хочу просто отдохнуть. Пятеро детей и муж по мне очень соскучились», — сказала Терешкова.

На вопрос, планирует ли она остаться в Новосибирске, Анна Васильевна отвечать не стала.

«Она действующий сотрудник»: Анна Терешкова остается вице-мэром Новосибирска
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Анна Терешкова — знаковая фигура в новосибирской политической жизни последнего десятилетия. Она интересна не только своей профессиональной деятельностью, но и привлекает внимание как личность. Столько яркого представителя администрации нужно еще поискать. В контексте формирования новой команды мэра ее отставка была хотя и прогнозируема, но всё равно стала неожиданностью. Ранее начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров сообщил, что Терешкова заявления об увольнении не подавала. Но громкое заявление уже сделано, поэтому уход Терешковой из мэрии — вопрос, очевидно, уже решенный.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск
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