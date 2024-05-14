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Published Сегодня, 15:02

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Updated Сегодня, 15:04

Банк ДОМ. РФ в Новосибирске вдвое нарастил финансирование ИЖС со счетами эскроу

Банк ДОМ. РФ в Новосибирске вдвое нарастил финансирование ИЖС со счетами эскроу

14 мая 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
В Новосибирске растет популярность строительства индивидуальных жилых домов с помощью механизма счетов эскроу. По данным Банка ДОМ.РФ, объем финансирования таких объектов с начала 2024 года превысил 335 млн рублей — это вдвое больше, чем за весь 2023 год.

Об этом рассказала руководитель подразделения «Малый и средний бизнес» Новосибирского филиала Банка ДОМ.РФ Алла Лакшина в ходе круглого стола «Чего ждать от рынка ИЖС в 2024 году: тенденции, риски, прогнозы» 14 мая.

«Мы усовершенствовали процесс финансирования строительства индивидуального жилья, что позволяет защитить покупателя от некомпетентных подрядчиков, а строителям обеспечить беспрерывное поступление средств на проведение работ. Поэтому видим растущий интерес к данному виду кредитования ИЖС», — отметила она.

Так, за последний год банк фиксирует приток аккредитованных подрядчиков по ИЖС: за 2024 год к программе банка присоединилось почти столько же партнеров, сколько за полный 2023 год. Сейчас в работе у банка находятся проекты на сумму почти 500 млн рублей.

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