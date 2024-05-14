Банк ДОМ. РФ в Новосибирске вдвое нарастил финансирование ИЖС со счетами эскроу

Так, за последний год банк фиксирует приток аккредитованных подрядчиков по ИЖС: за 2024 год к программе банка присоединилось почти столько же партнеров, сколько за полный 2023 год. Сейчас в работе у банка находятся проекты на сумму почти 500 млн рублей.