Банк ДОМ. РФ в Новосибирске вдвое нарастил финансирование ИЖС со счетами эскроу

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Об этом рассказала руководитель подразделения «Малый и средний бизнес» Новосибирского филиала Банка ДОМ.РФ Алла Лакшина в ходе круглого стола «Чего ждать от рынка ИЖС в 2024 году: тенденции, риски, прогнозы» 14 мая.
«Мы усовершенствовали процесс финансирования строительства индивидуального жилья, что позволяет защитить покупателя от некомпетентных подрядчиков, а строителям обеспечить беспрерывное поступление средств на проведение работ. Поэтому видим растущий интерес к данному виду кредитования ИЖС», — отметила она.
Так, за последний год банк фиксирует приток аккредитованных подрядчиков по ИЖС: за 2024 год к программе банка присоединилось почти столько же партнеров, сколько за полный 2023 год. Сейчас в работе у банка находятся проекты на сумму почти 500 млн рублей.