atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Бастрыкину доложат о сломавшем позвоночник мальчике из Новосибирска

Бастрыкину доложат о сломавшем позвоночник мальчике из Новосибирска

14 мая 2024, 08:50
Фото: 1MI
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклада о проверке обстоятельств несчастного случая в центре Новосибирска, во время которого пятилетний мальчик получил перелом позвоночника.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом на детской площадке многоэтажного дома на улице Мичурина в Новосибирске: маленький мальчик при попытке съехать с горки серьезно повредил позвоночник.

На данный момент известно, что маленький новосибирец получил повреждения из-за сломавшейся доски, его на скорой помощи оперативно доставили в больницу.

В областном Следственном комитете сейчас по этому случаю идет проверка, не подпадает ли инцидент под статью уголовного кодекса, подразумевающую наказание за опасные для жизни и здоровья услуги.

Доклад сделает руководитель Следственного комитета Новосибирской области Евгений Долгалев.

Читайте также:
Четыре финансовые пирамиды разоблачили в Новосибирской областиОмичка сядет на скамью подсудимых за наркоторговлю в Новосибирской областиФонтан забил на Бердском шоссе в Новосибирске — образовалась пробка
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Следственный комитет#Бастрыкин#Детская площадка#Улица Мичурина
Подпишитесь
Анна Терешкова покидает мэрию Новосибирска
Вчера, 14:36
Новосибирцы меряются своими сморчками — смотрим, у кого больше
Вчера, 10:51
1,8 млн. рублей хотят потратить на празднование Дня России в Новосибирске
Вчера, 10:37
В Новосибирске объявлено о новых сроках сдачи четвертого моста
Вчера, 08:43
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении министра ЖКХиЭ Новосибирской области
Вчера, 01:56
Мигранты завалили коровьими головами мусорки в Хилокском микрорайоне
12 мая, 11:36
"