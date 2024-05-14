Бастрыкину доложат о сломавшем позвоночник мальчике из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом на детской площадке многоэтажного дома на улице Мичурина в Новосибирске: маленький мальчик при попытке съехать с горки серьезно повредил позвоночник.
На данный момент известно, что маленький новосибирец получил повреждения из-за сломавшейся доски, его на скорой помощи оперативно доставили в больницу.
В областном Следственном комитете сейчас по этому случаю идет проверка, не подпадает ли инцидент под статью уголовного кодекса, подразумевающую наказание за опасные для жизни и здоровья услуги.
Доклад сделает руководитель Следственного комитета Новосибирской области Евгений Долгалев.