Дачные участки на 13 млн рублей умудрились присвоить мошенники в Новосибирске

В Новосибирске семь злоумышленников умудрились присвоить себе девять бесхозных дачных участков общей стоимостью около 13 миллионов рублей. Заброшенные наделы были обнаружены ими на территории Калининского района, уголовное дело возбудили по статье, подразумевающей ответственность за крупное мошенничество.