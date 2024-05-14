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Дачные участки на 13 млн рублей умудрились присвоить мошенники в Новосибирске

Дачные участки на 13 млн рублей умудрились присвоить мошенники в Новосибирске

14 мая 2024, 03:11
Фото: 1MI
В Новосибирске группа лиц присвоила себе несколько дачных участков в Калининском районе, следует из сообщения Следственного комитета.

В Новосибирске семь злоумышленников умудрились присвоить себе девять бесхозных дачных участков общей стоимостью около 13 миллионов рублей. Заброшенные наделы были обнаружены ими на территории Калининского района, уголовное дело возбудили по статье, подразумевающей ответственность за крупное мошенничество.

Подозреваемым удалось подделать документы, по которым они якобы еще с начала 90-х годов были владельцами участок до принятия Земельного кодекса. После этого недешевая земля была зарегистрирована в местном управлении Росреестра.

Сейчас один из фигурантов ждет окончания расследования в СИЗО, а его подельники дали подписку о невыезде, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Видео: 1MI
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Мошенничество#Уголовное дело#Следственный комитет#Калининский район
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