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В отставку ушел еще один глава департамента мэрии Новосибирска

Еще одна отставка в мэрии Новосибирска: чье кресло освободилось

14 мая 2024, 09:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info, соцсети

В отставку ушел еще один глава департамента мэрии Новосибирска

Александр Горнштейн уже написал заявление, кресло освободится 21 мая, рассказал сам чиновник.

Кадровые изменения, которые анонсировал новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, не заставили себя долго ждать. 14 мая стало известно, что коллектив городской администрации покидает Александр Горнштейн, занимавший пост начальник департамента связи и информатизации. Заявление уже написано, кресло освободится 21 мая. Как пишет «Прецедент», это добровольное желание Горнштейна, к которому он долго готовился. С госслужбы он планирует вернуться в бизнес.

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13 мая об уходе из команды мэрии заявила вице-мэр Анна Терешкова. Она отдала карьере в городской администрации 10 лет.

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