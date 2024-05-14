Еще одна отставка в мэрии Новосибирска: чье кресло освободилось

Кадровые изменения, которые анонсировал новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, не заставили себя долго ждать. 14 мая стало известно, что коллектив городской администрации покидает Александр Горнштейн, занимавший пост начальник департамента связи и информатизации. Заявление уже написано, кресло освободится 21 мая. Как пишет «Прецедент», это добровольное желание Горнштейна, к которому он долго готовился. С госслужбы он планирует вернуться в бизнес.