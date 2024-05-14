Фонтан забил на Бердском шоссе в Новосибирске — образовалась пробка

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Струя воды поднимается на несколько метров над землей. По словам очевидцев и информации сервиса 2ГИС, происшествие вызвало затруднение движения транспорта.
Авария произошла в районе пересечения с Русской улицей.
Между тем, с 15 мая СГК приступает к испытаниям сетей. Уже завтра горячей воды не будет на ряде территорий Новосибирска. Планы — самые масштабные. В 2024 году на ремонт выделили рекордные 5 млрд рублей. Энергетики опасаются повторения январского сценария, когда в результате коммунальной аварии без отопления остались жители левого берега.