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Фонтан забил на Бердском шоссе в Новосибирске — образовалась пробка

Фонтан забил на Бердском шоссе в Новосибирске — образовалась пробка

14 мая 2024, 08:09
Фото: Алексей Семенов / 2ГИС
На Бердском шоссе в Советском районе из-под земли забил фонтан, фото происшествия публикуют очевидцы.

Струя воды поднимается на несколько метров над землей. По словам очевидцев и информации сервиса 2ГИС, происшествие вызвало затруднение движения транспорта.

Авария произошла в районе пересечения с Русской улицей.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»
График отключений горячей воды в Новосибирске — карта
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Между тем, с 15 мая СГК приступает к испытаниям сетей. Уже завтра горячей воды не будет на ряде территорий Новосибирска. Планы — самые масштабные. В 2024 году на ремонт выделили рекордные 5 млрд рублей. Энергетики опасаются повторения январского сценария, когда в результате коммунальной аварии без отопления остались жители левого берега.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Видео#Новосибирск#Фонтан#Пробка#Бердское шоссе
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