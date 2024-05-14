Количество предприятий-участников СиббиоНОЦ выросло в два раза за год

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Наталья Горбачева рассказала о Сибирском климатическом хабе. Его цель — создание возможностей для проведения научных исследований и практических работ по оценке климатических и экологических эффектов от экономической деятельности на смежных территориях Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края.