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Количество предприятий-участников СиббиоНОЦ выросло в два раза за год

Количество предприятий-участников СиббиоНОЦ выросло в два раза за год

14 мая 2024, 10:41
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников провел заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр». Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Проекты участников СиббиоНОЦ помогают решать актуальные задачи в сфере науки, медицины, АПК и других областях. За прошедший год количество участников СиббиоНОЦ приросло за счет организаций реального сектора экономики — с 31 до 72 предприятий, заявил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.

Начальник научно-технического отдела по разработке медицинских изделий Сибирского научно-исследовательского и испытательного центра медицинской техники Александр Шекалов доложил о разработке аппарата для восстановления памяти в послеинсультный период «НейрОлимп». Реабилитация больных происходит за счет комплексного воздействия на головной мозг слабыми магнитными полями, с применением звукового и светового воздействия.

Научно-производственное предприятие «Лабораторика» разработало высокотехнологичный, не имеющий аналога продукт. Директор Максим Афонин представил комплекс роботизированной подачи и автоматизированной подготовки проб молочных продуктов для определения физико-химических параметров.

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Наталья Горбачева рассказала о Сибирском климатическом хабе. Его цель — создание возможностей для проведения научных исследований и практических работ по оценке климатических и экологических эффектов от экономической деятельности на смежных территориях Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края.

Научно-образовательный центр мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» создан в 2020 году распоряжением правительства региона. Цель создания центра — обеспечение научно-технологического прорыва в сфере биотехнологий.

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