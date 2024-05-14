Количество предприятий-участников СиббиоНОЦ выросло в два раза за год

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
Проекты участников СиббиоНОЦ помогают решать актуальные задачи в сфере науки, медицины, АПК и других областях. За прошедший год количество участников СиббиоНОЦ приросло за счет организаций реального сектора экономики — с 31 до 72 предприятий, заявил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.
Начальник научно-технического отдела по разработке медицинских изделий Сибирского научно-исследовательского и испытательного центра медицинской техники Александр Шекалов доложил о разработке аппарата для восстановления памяти в послеинсультный период «НейрОлимп». Реабилитация больных происходит за счет комплексного воздействия на головной мозг слабыми магнитными полями, с применением звукового и светового воздействия.
Научно-производственное предприятие «Лабораторика» разработало высокотехнологичный, не имеющий аналога продукт. Директор Максим Афонин представил комплекс роботизированной подачи и автоматизированной подготовки проб молочных продуктов для определения физико-химических параметров.
Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Наталья Горбачева рассказала о Сибирском климатическом хабе. Его цель — создание возможностей для проведения научных исследований и практических работ по оценке климатических и экологических эффектов от экономической деятельности на смежных территориях Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края.
Научно-образовательный центр мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» создан в 2020 году распоряжением правительства региона. Цель создания центра — обеспечение научно-технологического прорыва в сфере биотехнологий.