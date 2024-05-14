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Published Сегодня, 04:04

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Updated Сегодня, 04:06

Метро в Новосибирске планируют протянуть до Экспоцентра

Метро в Новосибирске планируют протянуть до Экспоцентра

14 мая 2024, 04:04
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Ленинскую линию метрополитена на левом берегу нужно дотянуть до выставочного комплекса, с таким заявлением выступил дептранс мэрии Новосибирска, сообщает пресс-служба подземки.

По генплану, для этого предусмотрено второе депо. При этом на территории города отсутствуют необходимые по параметрам участки, препятствием выступает плотная застройка.

В мэрии предложили зарезервировать земли под эти цели.

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Ранее мэр Максим Кудрявцев заявил, что развитие метрополитена в Новосибирске является для него одной из приоритетных задач. Градоначальник заявил, что нужно думать на перспективу и разработать план развития подземки на 15 лет вперед. Одновременно нужно развивать сеть скоростных трамваев.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Метро#Станция#Новосибирское метро
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