Метро в Новосибирске планируют протянуть до Экспоцентра

Ранее мэр Максим Кудрявцев заявил, что развитие метрополитена в Новосибирске является для него одной из приоритетных задач. Градоначальник заявил, что нужно думать на перспективу и разработать план развития подземки на 15 лет вперед. Одновременно нужно развивать сеть скоростных трамваев.