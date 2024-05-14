Метро в Новосибирске планируют протянуть до Экспоцентра

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
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По генплану, для этого предусмотрено второе депо. При этом на территории города отсутствуют необходимые по параметрам участки, препятствием выступает плотная застройка.
В мэрии предложили зарезервировать земли под эти цели.
Ранее мэр Максим Кудрявцев заявил, что развитие метрополитена в Новосибирске является для него одной из приоритетных задач. Градоначальник заявил, что нужно думать на перспективу и разработать план развития подземки на 15 лет вперед. Одновременно нужно развивать сеть скоростных трамваев.