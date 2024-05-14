Мощный пожар возник на Хилокской свалке — дым виден из всех районов Новосибирска

Как сообщили в региональном управлении МЧС, к месту пожара направлено 5 спецмашин и 20 человек личного состава. Так же в ликвидации огня задействованы 4 бульдозера, одна машина, предназначенная для полива улиц, и пожарная машина самого полигона.

По словам руководителя пресс-службы чрезвычайного ведомства Павла Винакова, угрозы перехода пожара на жилые дома, расположенные поблизости, нет.