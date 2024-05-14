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Published Сегодня, 12:28

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Updated Сегодня, 13:00

Пылает огромный мусорный холм

Мощный пожар возник на Хилокской свалке — дым виден из всех районов Новосибирска

14 мая 2024, 12:28
Фото: АСТ-54
Пылает огромный мусорный холм
Открытым пламенем охвачены огромные горы мусора — очевидцы ЧП.

Вечером во вторник, 14 мая, сильный пожар вспыхнул на Левобережном мусорном полигоне, расположенном рядом в Хилокским рынком. Судя по кадрам, которые присылают очевидцы с места событий, огнем охвачены сотни квадратных метров свалки. Жители Левобережья жалуются на сильный запах гари в воздухе.

Огромный столб дыма, поднимающийся в небо, виден со всех концов города, даже на Плющихинском жилмассиве, который расположен за десятки километров от очага возгорания.

Фото: АСТ-54

Как сообщили в региональном управлении МЧС, к месту пожара направлено 5 спецмашин и 20 человек личного состава. Так же в ликвидации огня задействованы 4 бульдозера, одна машина, предназначенная для полива улиц, и пожарная машина самого полигона.
По словам руководителя пресс-службы чрезвычайного ведомства Павла Винакова, угрозы перехода пожара на жилые дома, расположенные поблизости, нет.

Жители разных районов города жалуются на смог и неприятный запах в воздухе
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#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#Мусорный полигон#Хилокский жилмассив
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