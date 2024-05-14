Мощный пожар возник на Хилокской свалке — дым виден из всех районов Новосибирска

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Вечером во вторник, 14 мая, сильный пожар вспыхнул на Левобережном мусорном полигоне, расположенном рядом в Хилокским рынком. Судя по кадрам, которые присылают очевидцы с места событий, огнем охвачены сотни квадратных метров свалки. Жители Левобережья жалуются на сильный запах гари в воздухе.
Огромный столб дыма, поднимающийся в небо, виден со всех концов города, даже на Плющихинском жилмассиве, который расположен за десятки километров от очага возгорания.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, к месту пожара направлено 5 спецмашин и 20 человек личного состава. Так же в ликвидации огня задействованы 4 бульдозера, одна машина, предназначенная для полива улиц, и пожарная машина самого полигона.
По словам руководителя пресс-службы чрезвычайного ведомства Павла Винакова, угрозы перехода пожара на жилые дома, расположенные поблизости, нет.