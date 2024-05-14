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Напавшего на съемочную группу «Вестей» осудят в Новосибирске

Напавшего на съемочную группу «Вестей» осудят в Новосибирске

14 мая 2024, 06:07
Фото: 1MI
В Новосибирске водитель грузовика попал на скамью подсудимых после нападения на съемочную группу программы «Вести».

В Новосибирске в суд передано дело по обвинению водителя грузовика, угрожавшего журналистам программы «Вести-Новосибирск» и сломавшего в итоге видеокамеру. Инцидент произошел 2 апреля нынешнего года в Железнодорожном районе, рассказали в управлении Следственного комитета Новосибирской области.

Съемочная группа готовила сюжет о строительстве на берегу Оби. Внезапно водитель грузового автомобиля, приехавшего на пескобазу неподалеку, начат требовать от журналистов прекратить съемки, громко при этом матерясь. Затем он принялся кидать комками грязи, целясь в камеру, и в завершение два раза стукнул по ней кулаком. Аппаратура была повреждена, установили следователи.

Уголовное дело возбудили по статье, подразумевающей ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналиста, напавшего до суда определили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит до шести лет колонии.

Жестокие нападения на журналистов зафиксированы в Новосибирске
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Журналисты#Программа Вести
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