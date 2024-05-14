Напавшего на съемочную группу «Вестей» осудят в Новосибирске

Съемочная группа готовила сюжет о строительстве на берегу Оби. Внезапно водитель грузового автомобиля, приехавшего на пескобазу неподалеку, начат требовать от журналистов прекратить съемки, громко при этом матерясь. Затем он принялся кидать комками грязи, целясь в камеру, и в завершение два раза стукнул по ней кулаком. Аппаратура была повреждена, установили следователи.