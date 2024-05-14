Напавшего на съемочную группу «Вестей» осудят в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Новосибирске в суд передано дело по обвинению водителя грузовика, угрожавшего журналистам программы «Вести-Новосибирск» и сломавшего в итоге видеокамеру. Инцидент произошел 2 апреля нынешнего года в Железнодорожном районе, рассказали в управлении Следственного комитета Новосибирской области.
Съемочная группа готовила сюжет о строительстве на берегу Оби. Внезапно водитель грузового автомобиля, приехавшего на пескобазу неподалеку, начат требовать от журналистов прекратить съемки, громко при этом матерясь. Затем он принялся кидать комками грязи, целясь в камеру, и в завершение два раза стукнул по ней кулаком. Аппаратура была повреждена, установили следователи.
Уголовное дело возбудили по статье, подразумевающей ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналиста, напавшего до суда определили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит до шести лет колонии.