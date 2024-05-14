Названа дата заморозков в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
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Updated Сегодня, 02:35
В Новосибирскую область идут возвратные заморозки. В ночь на четверг, 16 мая, температура может упасть до -4 градусов. По юго-востоку региона могут пройти кратковременные дожди сообщили специалисты Западно-Сибирского УГМС.
В то же время комфортная дневная погода сохранится, воздух по прогнозу синоптиков должен прогреться до +18. Днем порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
Нетерпеливым садоводам из-числа тех, кто решил воспользоваться теплыми праздничными днями и уже высадил рассаду в грунт, рекомендуется внимательно следить за термометров и при снижении температуры обезопасить растения с помощью укрывного материала.