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Posted Сегодня, 02:33

Published Сегодня, 02:33

Modified Сегодня, 02:35

Updated Сегодня, 02:35

Замерзшие листья

Названа дата заморозков в Новосибирской области

14 мая 2024, 02:33
Фото: 1MI
Замерзшие листья
В Новосибирской области в ночь на 16 мая ожидаются возвратные заморозки, следует из сообщения Западно-Сибирского гидрометеорологического управления.

В Новосибирскую область идут возвратные заморозки. В ночь на четверг, 16 мая, температура может упасть до -4 градусов. По юго-востоку региона могут пройти кратковременные дожди сообщили специалисты Западно-Сибирского УГМС.

В то же время комфортная дневная погода сохранится, воздух по прогнозу синоптиков должен прогреться до +18. Днем порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Нетерпеливым садоводам из-числа тех, кто решил воспользоваться теплыми праздничными днями и уже высадил рассаду в грунт, рекомендуется внимательно следить за термометров и при снижении температуры обезопасить растения с помощью укрывного материала.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Погода#Садоводы#Заморозки#Синоптики#Рассада
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