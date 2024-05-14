Незаконным оборотом оружия промышляли новосибирцы — у них изъяли целый арсенал

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Сотрудники полиции и ФСБ нашли шесть штук огнестрельного оружия, больше 400 боеприпасов, полкило пороха и оборудование для производства оружия и патронов. По факту обнаружения оружия собираются возбудить уголовные дела. К одному из фигурантов применят кодекс об административных правонарушениях.
Ранее в Минприроды заявили, что охотники могут приносить пользу, сбивая дроны. Их предложили отправлять в зону СВО. Заявление вызвало неоднозначные реакции.