Незаконным оборотом оружия промышляли новосибирцы — у них изъяли целый арсенал

Сотрудники полиции и ФСБ нашли шесть штук огнестрельного оружия, больше 400 боеприпасов, полкило пороха и оборудование для производства оружия и патронов. По факту обнаружения оружия собираются возбудить уголовные дела. К одному из фигурантов применят кодекс об административных правонарушениях.