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Незаконный арсенал оружие изъяли сотрудники ФСБ у новосибирцев

Незаконным оборотом оружия промышляли новосибирцы — у них изъяли целый арсенал

14 мая 2024, 06:22
Фото: пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области

Незаконный арсенал оружие изъяли сотрудники ФСБ у новосибирцев

Четверо жителей Новосибирской области привлечены к ответственности за незаконный оборот оружия, задержание проводили силовики, рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.

Сотрудники полиции и ФСБ нашли шесть штук огнестрельного оружия, больше 400 боеприпасов, полкило пороха и оборудование для производства оружия и патронов. По факту обнаружения оружия собираются возбудить уголовные дела. К одному из фигурантов применят кодекс об административных правонарушениях.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области

Ранее в Минприроды заявили, что охотники могут приносить пользу, сбивая дроны. Их предложили отправлять в зону СВО. Заявление вызвало неоднозначные реакции.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ФСБ#Оружие
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