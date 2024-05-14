Омичка сядет на скамью подсудимых за наркоторговлю в Новосибирской области

В суд Татарского района Новосибирской области передано дело жительницы Омска, обвиняемой в покушении на сбыт большой партии наркотиков. 4 января нынешнего года женщину, которой исполнилось 52 года, задержали во время попытки достать из тайника спрятанные там одурманивающие вещества.