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Омичка сядет на скамью подсудимых за наркоторговлю в Новосибирской области

Омичка сядет на скамью подсудимых за наркоторговлю в Новосибирской области

14 мая 2024, 07:32
Фото: прокуратура Новосибирской области
Жительницу Омска задержали в Новосибирской области при попытке забрать из тайника крупную партию наркотиков, она намеревалась их продавать разовыми дозами, следует из сообщения прокуратуры региона.

В суд Татарского района Новосибирской области передано дело жительницы Омска, обвиняемой в покушении на сбыт большой партии наркотиков. 4 января нынешнего года женщину, которой исполнилось 52 года, задержали во время попытки достать из тайника спрятанные там одурманивающие вещества.

Следствие выяснило, что омичка купила наркотики у человека, личность которого установить не удалось. В дальнейшем она хотела расфасовать наркотики на мелкие партии и заработать на их перепродаже.

Теперь наркодилерше из соседнего региона грозит до 20 лет колонии, уточнили в надзорном ведомстве.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Задержание#Следствие#Татарский район#Наркоторговля
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