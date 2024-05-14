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«Она действующий сотрудник»: Анна Терешкова остается вице-мэром Новосибирска

«Она действующий сотрудник»: Анна Терешкова остается вице-мэром Новосибирска

14 мая 2024, 04:38
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Анна Терешкова пока остается начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики. Об этом Atas.info сообщил начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров.

Несмотря на резонансный пост, опубликованный накануне, заявление об увольнении еще не написано.

«Она обозначила свою позицию, сейчас будет предпринимать какие-то действия. Наверняка у нее за столько лет накопился отпуск. Пока она — действующий сотрудник», — рассказал официальный представитель мэрии.

По словам Михаила Столярова, других кандидатов на пост начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики пока не рассматривают.

Анна Терешкова покидает мэрию Новосибирска
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О своем решении завершить работу Анна Терешкова сообщила вечером 13 мая в соцсетях. Чиновница проработала в мэрии ровно 10 лет.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск
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