«Она действующий сотрудник»: Анна Терешкова остается вице-мэром Новосибирска

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Несмотря на резонансный пост, опубликованный накануне, заявление об увольнении еще не написано.
«Она обозначила свою позицию, сейчас будет предпринимать какие-то действия. Наверняка у нее за столько лет накопился отпуск. Пока она — действующий сотрудник», — рассказал официальный представитель мэрии.
По словам Михаила Столярова, других кандидатов на пост начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики пока не рассматривают.
О своем решении завершить работу Анна Терешкова сообщила вечером 13 мая в соцсетях. Чиновница проработала в мэрии ровно 10 лет.