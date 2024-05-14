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Отнялась нога у подростка после укуса гадюки в Новосибирской области

Отнялась нога у подростка после укуса гадюки в Новосибирской области

14 мая 2024, 03:45
Фото: 1MI
В Чановском районе Новосибирской области 14-летнего подростка укусила опасная змея, у ребенка на время отнялась нога, рассказала его мать.

В Чановском районе Новосибирской области 14-летний подросток подвергся нападению ядовитой гадюки. К счастью, медицинская помощь была оказана вовремя, и здоровье ребенка сейчас вне опасности.

По рассказу матери пострадавшего, ее сын с пожилым дедом отправился поохотиться в окрестностях деревни Север. Внезапно в лесу ребенка одетого в шорты в колено укусила гадюка.

Дед прикончил ядовитую змею ножом, но мальчик пожаловался, что потерял чувствительность в ноге и не может идти самостоятельно. К счастью, у 75-летнего родственника хватило сил донести подростка до фельдшерского пункта на руках. Там мальчику была оказана неотложная помощь.

По словам главного герпетолоаг Сибирского серпентария Василия Кокенко, в регионе можно встретить пять видов змей, из которых три представляют опасность. Гадюки обитают в основном на правом берегу Оби и на севере Новосибирской области.

Эксперт напомнил, что для походов в лес лучше надевать высокую обувь и свободные длинные брюки, пишет Сиб.фм.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Лес#Подросток#Медицинская помощь#Гадюки#Укус гадюки
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