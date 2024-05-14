Отнялась нога у подростка после укуса гадюки в Новосибирской области

Дед прикончил ядовитую змею ножом, но мальчик пожаловался, что потерял чувствительность в ноге и не может идти самостоятельно. К счастью, у 75-летнего родственника хватило сил донести подростка до фельдшерского пункта на руках. Там мальчику была оказана неотложная помощь.