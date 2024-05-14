После ремонта первый раз запущен легендарный фонтан «Мишка» в центре Новосибирска

В Первомайском сквере Новосибирска во вторник, 14 мая впервые после длительного ремонта включили знаменитый фонтан «Мишка». О грядущей реконструкции достопримечательности стало известно в марте 2023 года, на работы из городского бюджета выделили почти девять миллионов рублей.