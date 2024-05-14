После ремонта первый раз запущен легендарный фонтан «Мишка» в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В Первомайском сквере Новосибирска во вторник, 14 мая впервые после длительного ремонта включили знаменитый фонтан «Мишка». О грядущей реконструкции достопримечательности стало известно в марте 2023 года, на работы из городского бюджета выделили почти девять миллионов рублей.
К этому моменту ремонт фонтана полностью завершен: оборудование готово к эксплуатации, а в чаше установлена красивая подсветка с использованием светодиодов. Сама же прямоугольная чаша осталась прежних размеров, но ее было решено углубить.
Общие сроки масштабной реконструкции Первомайского сквера затянулись, поэтому подрядчики были вынуждены соорудить вокруг объекта специальный тепловой шатер, чтобы не прерывать работ на зиму. За сохранением исторического облика «Мишки» следили городские художники.
По словам главы городского управления благоустройства общественных пространств Вадима Полещука, после того, как вокруг фонтана появится новая тротуарная плитка, его отделают гранитом.
Чиновник пообещал, что фонтан начнет постоянно работать в канун Дня города.