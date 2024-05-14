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После ремонта первый раз запущен легендарный фонтан «Мишка» в центре Новосибирска

После ремонта первый раз запущен легендарный фонтан «Мишка» в центре Новосибирска

14 мая 2024, 10:31
Фото: мэрия Новосибирска
В Первомайском сквере Новосибирска после реконструкции протестировали фонтан «Мишка», отныне у сооружения есть подсветка, следует из сообщения пресс-центра мэрии.

В Первомайском сквере Новосибирска во вторник, 14 мая впервые после длительного ремонта включили знаменитый фонтан «Мишка». О грядущей реконструкции достопримечательности стало известно в марте 2023 года, на работы из городского бюджета выделили почти девять миллионов рублей.

К этому моменту ремонт фонтана полностью завершен: оборудование готово к эксплуатации, а в чаше установлена красивая подсветка с использованием светодиодов. Сама же прямоугольная чаша осталась прежних размеров, но ее было решено углубить.

Общие сроки масштабной реконструкции Первомайского сквера затянулись, поэтому подрядчики были вынуждены соорудить вокруг объекта специальный тепловой шатер, чтобы не прерывать работ на зиму. За сохранением исторического облика «Мишки» следили городские художники.

По словам главы городского управления благоустройства общественных пространств Вадима Полещука, после того, как вокруг фонтана появится новая тротуарная плитка, его отделают гранитом.

Чиновник пообещал, что фонтан начнет постоянно работать в канун Дня города.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#День города#Реконструкция#Первомайский сквер#Подсветка
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