Шестерых мигрантов-нарушителей выдворят из Новосибирска и России

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В Новосибирске прошел очередной рейд по поиску нарушителей закона о миграции. На этот раз полицейские и сотрудники прокуратуры при силовой поддержке Росгвардии провели профилактическое мероприятие в Ленинском районе.
В ходе рейда законность нахождения в России удалось проверить у 47 иностранцев. Установлено, что шестеро из них из них нарушили либо правила въезда, либо режим пребывания в России.
Нарушителей увезли в учреждение временного содержания для иностранных граждан. Там они будут ожидать выдворения из Новосибирска и страны, сообщает пресс-служба областного управления полиции.