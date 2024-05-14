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Шестерых мигрантов-нарушителей выдворят из Новосибирска и России

Шестерых мигрантов-нарушителей выдворят из Новосибирска и России

14 мая 2024, 10:59
В Ленинском районе столицы Сибири прошел очередной рейд по выявлению незаконных мигрантов, в мероприятии участвовали полицейские, работники прокуратуры и служащие Росгвардии, следует из сообщения областного управления МВД.
Видео: управление МВД по Новосибирской области

В Новосибирске прошел очередной рейд по поиску нарушителей закона о миграции. На этот раз полицейские и сотрудники прокуратуры при силовой поддержке Росгвардии провели профилактическое мероприятие в Ленинском районе.

В ходе рейда законность нахождения в России удалось проверить у 47 иностранцев. Установлено, что шестеро из них из них нарушили либо правила въезда, либо режим пребывания в России.

Нарушителей увезли в учреждение временного содержания для иностранных граждан. Там они будут ожидать выдворения из Новосибирска и страны, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Полиция#Мигранты#Рейд#Нарушители
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