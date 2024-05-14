Сотрудник галереи современного искусства тайком разместил свою работу на экспозиции

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В числе более 20 тысяч экспонатов, представленных в коллекции галереи современности Мюнхена, есть произведения всемирно известных живописцев — Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Пауля Клее и Энди Уорхола. Пинакотека входит в список самых крупных центров искусства страны.
Будучи занятым в оформлении выставки, посвященной архитектуре и филантропии, виновник скандала воспользовался случаем и втайне разместил свою картину на стене галереи, информирует newia.ru.
Музейные сотрудники обратили внимание на новый «экспонат», закрепленный на стене при помощи шурупов, однако решили не снимать его до окончания рабочего дня. Размер работы составлял около 61×119 сантиметров. Смотрители не сообщили представителям СМИ о содержании произведения.
Известно, что автора тайно размещенной работы уже наказали: после признания он был уволен. Помимо увольнения, горе-живописец может отправиться в тюрьму на срок до двух лет — представители галереи сообщили о происшествии в полицию. Нанесенный музею ущерб оценивается в 100 евро.