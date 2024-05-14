Сотрудник галереи современного искусства тайком разместил свою работу на экспозиции

Известно, что автора тайно размещенной работы уже наказали: после признания он был уволен. Помимо увольнения, горе-живописец может отправиться в тюрьму на срок до двух лет — представители галереи сообщили о происшествии в полицию. Нанесенный музею ущерб оценивается в 100 евро.