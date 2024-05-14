Ученые объяснили, откуда на орбите Земли появилась «вторая Луна»

Как сообщает newkhakasiya.online, астрономы из КНР высказали предположение, что «вторая Луна» откололась от первой. Специалисты считают, что объект 469219 представляет собой осколок, образовавшийся от удара. Такие события на Луне не редкость, но чаще всего подобные осколки падают на лунную поверхность. Тем не менее при определенных условиях они все-таки могут покинуть гравитационное поле спутника Земли.