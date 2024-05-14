Ученые объяснили, откуда на орбите Земли появилась «вторая Луна»

Posted Сегодня, 22:08
Published Сегодня, 22:08
Modified Сегодня, 22:09
Updated Сегодня, 22:09
Загадочному объекту, диаметр которого составляет от 40 до 100 метров, был присвоен номер 469219. Его орбита проходит вокруг Солнца. А поскольку небесное тело вращается по орбите синхронно с Землей, создается иллюзия его вращения вокруг нашей планеты. По мнению астрономов, объект является именно Луной, а не астероидом.
Согласно свидетельствам экспертов, в объекте обнаружены силикаты, которые типичны для лунных образцов.
Как сообщает newkhakasiya.online, астрономы из КНР высказали предположение, что «вторая Луна» откололась от первой. Специалисты считают, что объект 469219 представляет собой осколок, образовавшийся от удара. Такие события на Луне не редкость, но чаще всего подобные осколки падают на лунную поверхность. Тем не менее при определенных условиях они все-таки могут покинуть гравитационное поле спутника Земли.
Согласно заявлению специалистов, кратер, из которого образовался обломок, сравнительно молодой. Ему всего несколько миллионов лет, и этим можно объяснить тот факт, что объект 469219 не был унесен в космическое пространство и его не разорвало гравитационными полями планет Солнечной системы.
Участники миссии «Тяньвэнь-2» из Китая начнут исследовать загадочное небесное тело уже в будущем году. Ученые отберут необходимые пробы, благодаря чему смогут объяснить происхождение «второй Луны».