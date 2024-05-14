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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

На закате дымный шлейф смотрится особенно тревожно

В Новосибирске пылает Левобережный мусорный полигон: 10 жутких фото

14 мая 2024, 13:38
Фото: Евгений Макаров
На закате дымный шлейф смотрится особенно тревожно
Горожане делятся в соцсетях фотографиями и рассказывают, что последствия пожара ощущают все новосибирцы.

Вечером во вторник крупный пожар возник на Левобережном мусорном полигоне, который расположен на границе Ленинского района Новосибирска, недалеко от Хилокского рынка. Фотографии, которые показывают масштаб ЧП, сразу же начали выкладывать в соцсети очевидцы.

Фото: Виктория Епихина

Конспирологи сразу же предположили поджог, но скорее всего, это либо самовозгорание мусора, что уже случалось не раз, либо следствие чье-то небрежности.

Фото: Тимофей Анисимов

Для ликвидации огня задействовали 6 пожарных машин и 4 бульдозера. На первый взгляд кажется, что этого недостаточно для такого масштабного пожара.

Фото: Валентина Камолкина

Такой пожар опасен тем, что в воздух попадает диоксин — крайне вредное для человеческого организма соединение, которое высвобождается при сгорании пластика. А его на свалке полным-полно.

Фото: Елена Соболевская

Вот так видят последствия пожара жители Затулинки.

Фото: Алена Ильина

А вот такой вид открывается с Михайловской набережной.

Фото: Елизавета Быкова

Пользователи соцсетей сравнивают картину с извержением вулкана.

Фото: Елена Гикаленко

Удушливым смогом накрыт практически весь город, жители и центра, и окраин жалуются на неприятный запах в воздухе.

Фото: Полина Лалетина

Судя по опыту прошлых лет, пожар могут тушить не один день. Все это время новосибирцы будут ощущать последствия горения мусора.

Фото: Дарья Еремеева

А напоследок можете почувствовать себя совсем рядом с пламенем, посмотрев наше видео.

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#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#Мусорный полигон#Хилокский жилмассив
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