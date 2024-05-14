В Новосибирске пылает Левобережный мусорный полигон: 10 жутких фото

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Вечером во вторник крупный пожар возник на Левобережном мусорном полигоне, который расположен на границе Ленинского района Новосибирска, недалеко от Хилокского рынка. Фотографии, которые показывают масштаб ЧП, сразу же начали выкладывать в соцсети очевидцы.
Конспирологи сразу же предположили поджог, но скорее всего, это либо самовозгорание мусора, что уже случалось не раз, либо следствие чье-то небрежности.
Для ликвидации огня задействовали 6 пожарных машин и 4 бульдозера. На первый взгляд кажется, что этого недостаточно для такого масштабного пожара.
Такой пожар опасен тем, что в воздух попадает диоксин — крайне вредное для человеческого организма соединение, которое высвобождается при сгорании пластика. А его на свалке полным-полно.
Вот так видят последствия пожара жители Затулинки.
А вот такой вид открывается с Михайловской набережной.
Пользователи соцсетей сравнивают картину с извержением вулкана.
Удушливым смогом накрыт практически весь город, жители и центра, и окраин жалуются на неприятный запах в воздухе.
Судя по опыту прошлых лет, пожар могут тушить не один день. Все это время новосибирцы будут ощущать последствия горения мусора.
А напоследок можете почувствовать себя совсем рядом с пламенем, посмотрев наше видео.