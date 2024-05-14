Вебкам-студию, открытую новосибирцем в Иркутске, накрыли полицейские

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Одна из них базировалась в Иркутске. Там на камеру работали три женщины в возрасте до 40 лет. Студия располагалась в обычной квартире в многоэтажном доме.
Из квартиры правоохранители забрали компьютеры, телефоны, банковские карты и, среди прочего, травматический пистолет. По данному факту было возбуждено уголовное дело о изготовлении видеопродукции для взрослых. Основатель нелегального бизнеса был заключен под стражу.