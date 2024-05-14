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Вебкам-студию, открытую новосибирцем в Иркутске, накрыли полицейские

Вебкам-студию, открытую новосибирцем в Иркутске, накрыли полицейские

14 мая 2024, 11:09
Фото: 1MI
34-летний житель Новосибирской области держал вебкам-студии по всей стране, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Одна из них базировалась в Иркутске. Там на камеру работали три женщины в возрасте до 40 лет. Студия располагалась в обычной квартире в многоэтажном доме.

Из квартиры правоохранители забрали компьютеры, телефоны, банковские карты и, среди прочего, травматический пистолет. По данному факту было возбуждено уголовное дело о изготовлении видеопродукции для взрослых. Основатель нелегального бизнеса был заключен под стражу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Компьютеры#Полиция
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