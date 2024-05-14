Вице-спикер новосибирского Заксобрания просит Минобороны отдать военный городок

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области и руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Панферов просит нового главу Минобороны оказать содействовать в создании на территории бывшего военного городка № 17 масштабного музея военной истории Сибири имени легендарного летчика Александра Покрышкина.
Поводом для обращения стало решение Новосибирского областного суда, который отказал в иске ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ о снятии статуса объектов культурного наследия с подавляющего большинства исторических зданий военного городка.
«Считаю сложившуюся ситуацию борьбы чинов Миноброны РФ с военно-историческим наследием России полностью абсурдной. Обращаюсь к Вам с просьбой о передаче находящегося в ведении Министерства обороны РФ территории Военного городка №1 (бывший Военный городок № 17), расположенного в центре г. Новосибирска», — пишет Андрей Панферов.
Он обращает внимание, что сейчас большинство построек, имеющих статус памятников истории, находится в плачевном состоянии. И только их передача в собственность региона единым комплексом, вместе с земельными участками, спасет дореволюционный архитектурный комплекс от полного разрушения.
Мы неоднократно рассказывали о сложной судьбе военного городка, который был построен в Ново-Николаевске, на современной территории Октябрьского района, в 1910-13 годах. Его использовали для размещения военных вплоть до начала 2000-х годов, затем Минобороны практически полностью оставило исторические казармы и вспомогательные помещения, хотя часть зданий военные используют до сих пор. Однако заботиться о поддержании в хорошем состоянии объектов культурного наследия, как это требует закон, военное ведомство не хочет.