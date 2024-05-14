Вице-спикер новосибирского Заксобрания просит Минобороны отдать военный городок

Мы неоднократно рассказывали о сложной судьбе военного городка, который был построен в Ново-Николаевске, на современной территории Октябрьского района, в 1910-13 годах. Его использовали для размещения военных вплоть до начала 2000-х годов, затем Минобороны практически полностью оставило исторические казармы и вспомогательные помещения, хотя часть зданий военные используют до сих пор. Однако заботиться о поддержании в хорошем состоянии объектов культурного наследия, как это требует закон, военное ведомство не хочет.