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Большинство исторических зданий находятся в руинированном состоянии

Вице-спикер новосибирского Заксобрания просит Минобороны отдать военный городок

14 мая 2024, 11:59
Фото: atas.info
Большинство исторических зданий находятся в руинированном состоянии
Андрей Панферов опубликовал в соцсетях обращение в адрес нового министра обороны Андрея Белоусова.

Зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области и руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Панферов просит нового главу Минобороны оказать содействовать в создании на территории бывшего военного городка № 17 масштабного музея военной истории Сибири имени легендарного летчика Александра Покрышкина.

Поводом для обращения стало решение Новосибирского областного суда, который отказал в иске ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ о снятии статуса объектов культурного наследия с подавляющего большинства исторических зданий военного городка.

«Считаю сложившуюся ситуацию борьбы чинов Миноброны РФ с военно-историческим наследием России полностью абсурдной. Обращаюсь к Вам с просьбой о передаче находящегося в ведении Министерства обороны РФ территории Военного городка №1 (бывший Военный городок № 17), расположенного в центре г. Новосибирска», — пишет Андрей Панферов.

Он обращает внимание, что сейчас большинство построек, имеющих статус памятников истории, находится в плачевном состоянии. И только их передача в собственность региона единым комплексом, вместе с земельными участками, спасет дореволюционный архитектурный комплекс от полного разрушения.

Мы неоднократно рассказывали о сложной судьбе военного городка, который был построен в Ново-Николаевске, на современной территории Октябрьского района, в 1910-13 годах. Его использовали для размещения военных вплоть до начала 2000-х годов, затем Минобороны практически полностью оставило исторические казармы и вспомогательные помещения, хотя часть зданий военные используют до сих пор. Однако заботиться о поддержании в хорошем состоянии объектов культурного наследия, как это требует закон, военное ведомство не хочет.

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#Новосибирск#Культурное наследие#Минобороны#Военный городок#Андрей Панферов#Собственность#Передача
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