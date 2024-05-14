За ДТП с 5 пострадавшими оштрафовали директора компании-перевозчика в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В Новосибирске директора транспортной фирмы «Сибирь Экспресс» оштрафовали на общую сумму более 50 тысяч рублей за нарушение нормативов, приведшим, по мнению прокуратуры к дорожно-транспортному происшествию с пятью пострадавшими.
28 февраля текущего года водитель маршрутки № 44 нарушил правила, везя пассажиров по улице Никитина. «ГАЗель» столкнулась с другой машиной.
Во время прокурорской проверки деятельности перевозчика оказалось, что в компании нарушались требования по охране труда, машины выезжали на маршрут без тахографа, а режим работы водителей нарушался.
В прокуратуре уточнили, что после получения представления нарушения в компании-перевозчике устранили, а виновник привлечен к дисциплинарной ответственности.