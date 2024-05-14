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За ДТП с 5 пострадавшими оштрафовали директора компании-перевозчика в Новосибирске

За ДТП с 5 пострадавшими оштрафовали директора компании-перевозчика в Новосибирске

14 мая 2024, 09:49
Фото: 1MI
В Новосибирске руководителя фирмы «Сибирь Экспресс» оштрафовали после аварии с маршрутным такси, в которой пострадало пять человек, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирске директора транспортной фирмы «Сибирь Экспресс» оштрафовали на общую сумму более 50 тысяч рублей за нарушение нормативов, приведшим, по мнению прокуратуры к дорожно-транспортному происшествию с пятью пострадавшими.

28 февраля текущего года водитель маршрутки № 44 нарушил правила, везя пассажиров по улице Никитина. «ГАЗель» столкнулась с другой машиной.

Во время прокурорской проверки деятельности перевозчика оказалось, что в компании нарушались требования по охране труда, машины выезжали на маршрут без тахографа, а режим работы водителей нарушался.

В прокуратуре уточнили, что после получения представления нарушения в компании-перевозчике устранили, а виновник привлечен к дисциплинарной ответственности.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Сибирь Экспресс#Дорожно-транспортное происшествие
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