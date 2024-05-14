За ДТП с 5 пострадавшими оштрафовали директора компании-перевозчика в Новосибирске

В Новосибирске руководителя фирмы «Сибирь Экспресс» оштрафовали после аварии с маршрутным такси, в которой пострадало пять человек, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирске директора транспортной фирмы «Сибирь Экспресс» оштрафовали на общую сумму более 50 тысяч рублей за нарушение нормативов, приведшим, по мнению прокуратуры к дорожно-транспортному происшествию с пятью пострадавшими. 28 февраля текущего года водитель маршрутки № 44 нарушил правила, везя пассажиров по улице Никитина. «ГАЗель» столкнулась с другой машиной. Во время прокурорской проверки деятельности перевозчика оказалось, что в компании нарушались требования по охране труда, машины выезжали на маршрут без тахографа, а режим работы водителей нарушался. В прокуратуре уточнили, что после получения представления нарушения в компании-перевозчике устранили, а виновник привлечен к дисциплинарной ответственности. Читайте также: Фонтан забил на Бердском шоссе в Новосибирске — образовалась пробка Четыре финансовые пирамиды разоблачили в Новосибирской области Омичка сядет на скамью подсудимых за наркоторговлю в Новосибирской области