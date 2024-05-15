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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Как отмечают праздник

15 мая — Международный день семей: в чем суть праздника и мероприятия 2024 года

15 мая 2024, 04:05
Фото: Изображение Midjourney
Как отмечают праздник

Международный день семьи отмечают в Новосибирске 15 мая 2024

День семьи в России празднуют два раза, один из них выпадает на 15 мая 2024. Рассказываем о сути праздника, традициях и мероприятиях в Новосибирске.

История праздника Международного дня семьи

15 мая отмечается Международный день семьи, который празднуют во всем мире. Это теплое событие было придумано ООН в 1993 году. Эта же дата стала первым годом семьи. По всем регионам устраивают праздники: проводятся различные мероприятия для детей и родителей, которые обращают внимание на семейные ценности.

 

Почему в России отмечают два праздника дня семьи

В России действительно празднуют две даты: 15 мая, как международную и 8 июля, внутри страны, который имеет название — День семьи, любви и верности. Интересно, что в РФ уже два года были объявлены годом семьи. Это был 2008 и нынешний 2024. По этой причине в каждом регионе устраивают мероприятия на протяжении всего года.

День семьи празднуют по всей странеДень семьи празднуют по всей стране
День семьи празднуют по всей стране
Фото: Изображение Midjourney

Традиции на Международный день семей

Тема Международного дня семей в 2024 году — «Благополучие семей и изменение климата». Она нацелена на осведомление граждан об изменениях климата, общественных инициативах, которые могут содействовать защите планеты. Из-за погоды некоторые семьи перемещаются по миру, поэтому эту тему широко решили осветить.

 

Чем заняться в день семей

Вот вам список идей, как тепло встретить день семей:

  • Составить генеалогическое дерево. Например, запишите истории прабабушек, прадедушек, поднимите семейные архивы, фотографии.
  • Сделайте семейную фотосессию. Соберите все снимки в фотоальбом или поставьте удачный кадр в рамку, пришлите фото близким, которые в этот день не с вами рядом.
  • Устройте семейный просмотр фото: свадьбы родителей, юбилеев родственников, утренников из детсада и прочих важных событий.
  • Отправьтесь на прогулку с семьей, устройте пикник, прогуляйтесь по парку, поиграйте в игры с мячом.
  • Приготовьте семейный ужин: к процессу завлеките всех членов семьи.
Как отмечают праздникКак отмечают праздник
Как отмечают праздник
Фото: Изображение Midjourney

Мероприятия в день семей в Новосибирске

В Новосибирске в ночь с 18 на 19 мая пройдет акция «Ночь музеев». Главной темой станет тема семьи. Ей дали название — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». По всему региону пройдут более 200 тематических мероприятий.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Праздник#Семья#День семьи#Все материалы авторов
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