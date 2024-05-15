15 мая — Международный день семей: в чем суть праздника и мероприятия 2024 года

В России действительно празднуют две даты: 15 мая, как международную и 8 июля, внутри страны, который имеет название — День семьи, любви и верности. Интересно, что в РФ уже два года были объявлены годом семьи. Это был 2008 и нынешний 2024. По этой причине в каждом регионе устраивают мероприятия на протяжении всего года.