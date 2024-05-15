15 мая — Международный день семей: в чем суть праздника и мероприятия 2024 года

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
15 мая отмечается Международный день семьи, который празднуют во всем мире. Это теплое событие было придумано ООН в 1993 году. Эта же дата стала первым годом семьи. По всем регионам устраивают праздники: проводятся различные мероприятия для детей и родителей, которые обращают внимание на семейные ценности.
В России действительно празднуют две даты: 15 мая, как международную и 8 июля, внутри страны, который имеет название — День семьи, любви и верности. Интересно, что в РФ уже два года были объявлены годом семьи. Это был 2008 и нынешний 2024. По этой причине в каждом регионе устраивают мероприятия на протяжении всего года.
Тема Международного дня семей в 2024 году — «Благополучие семей и изменение климата». Она нацелена на осведомление граждан об изменениях климата, общественных инициативах, которые могут содействовать защите планеты. Из-за погоды некоторые семьи перемещаются по миру, поэтому эту тему широко решили осветить.
Вот вам список идей, как тепло встретить день семей:
В Новосибирске в ночь с 18 на 19 мая пройдет акция «Ночь музеев». Главной темой станет тема семьи. Ей дали название — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». По всему региону пройдут более 200 тематических мероприятий.