2,2 млрд отказался вкладывать кубанский инвестор в проект дата-центра в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Кубанский холдинг Alias Group не будет заниматься возведением в Новосибирске Центра обработки данных. Дата-центр планировалось построить в Октябрьском районе столицы Сибири на двух гектарах земли, причем инвестор уже определился с выбором участка.
По словам исполняющего обязанности главы министерства экономического развития области Виталия Шовтака, совет по инвестициям региона поддержал проект весной прошлого года. Центр должен был быть запущен через шесть лет с момента начала строительства.
В крупный проект инвестор предполагал вложить около 2,2 миллиарда рублей. Дата-центр мог начать приносить прибыль через десять лет после начала эксплуатации, сообщает ТАСС.
В холдинге Alias Group, специализирующимся в основном на строительстве жилья в столице и на юге страны, пока не объяснили причин отказа от реализации этого проекта.