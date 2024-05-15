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2,2 млрд отказался вкладывать кубанский инвестор в проект дата-центра в Новосибирске

2,2 млрд отказался вкладывать кубанский инвестор в проект дата-центра в Новосибирске

15 мая 2024, 06:46
Фото: 1MI
В Новосибирске предполагаемый инвестор, краснодарский холдинг Alias Group не будет строить Центр обработки данных, об этом заявил исполняющий обязанности главы министерства экономического развития области Виталий Шовтак.

Кубанский холдинг Alias Group не будет заниматься возведением в Новосибирске Центра обработки данных. Дата-центр планировалось построить в Октябрьском районе столицы Сибири на двух гектарах земли, причем инвестор уже определился с выбором участка.

По словам исполняющего обязанности главы министерства экономического развития области Виталия Шовтака, совет по инвестициям региона поддержал проект весной прошлого года. Центр должен был быть запущен через шесть лет с момента начала строительства.

В крупный проект инвестор предполагал вложить около 2,2 миллиарда рублей. Дата-центр мог начать приносить прибыль через десять лет после начала эксплуатации, сообщает ТАСС.

В холдинге Alias Group, специализирующимся в основном на строительстве жилья в столице и на юге страны, пока не объяснили причин отказа от реализации этого проекта.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Инвестиции#Октябрьский район#Центр обработки данных#Alias Group
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