Антирейтинг ЖК Калининского района: изучаем новостройки на окраине Новосибирска

ЕРЗ выделяет следующие факторы, отрицательно влияющие на комфортность проживания в ЖК «Цивилизация». Во-первых, это, в который раз, низкий уровень транспортной доступности и ждать, что ситуация будет лучше, новоселам не приходится. Как мы уже начинаем привыкать, рядом нет и поликлиники. В ЖК нет ни консьержей, ни видеонаблюдения. Рядом нет общественных мест для отдыха и прогулок, зато поблизости расположены шумные улицы и источники неприятных запахов и загрязнения атмосферы.

Комплекс состоит из многоэтажных домов с повторяющимися фасадами, что может действовать на жильцов угнетающе. А на один лифт в подъездах приходится более 60 квартир. Представляете, что там творится по утрам, и когда люди массово возвращаются с работы?