atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Антитеррористические учения пройдут в Новосибирске 16 мая

Антитеррористические учения пройдут в Новосибирске 16 мая

15 мая 2024, 14:52
Фото: Антон Засимов / 1MI
16 мая в поселке Кольцово Новосибирской области будут проходить антитеррористические учения, предупредили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Цель проведения учений «Технология» заключается в практическом освоении методов предотвращения теракта на биологически опасном объекте — научном центре «Вектор».

Согласно легенде учений, существует угроза распространения опасных инфекций и биологического заражения. В ходе учения участники — силовые структуры, госорганы, Роспотребнадзор — будут отрабатывать алгоритм совместных действий в такой ситуации.

Ограничений на движение транспорта в районе проведения учений не предусмотрено. Жителей Новосибирска просят не мешать проведению учений.

Читайте также:
В Новосибирске часть зданий «Вектора» отдадут под медгородок в КольцовоС застройщика элитного квартала в Академгородке требуют 25 млн рублейПервый российский препарат от оспы могут начать выпускать уже осенью
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#ФСБ#Теракт#Терроризм#Кольцово#Учения#Вектор
Подпишитесь
Сколько потратят новосибирцы на подготовку к последнему звонку 2024
Сегодня, 03:54
Новосибирский «портал в ад» готов принимать в гости всех невнимательных
Сегодня, 07:27
Антирейтинг ЖК Калининского района: изучаем новостройки на окраине Новосибирска
Сегодня, 07:14
Выкинувшую на помойку новорожденного сына мать будут судить в Новосибирске
Сегодня, 05:29
Миграционную реформу готовят в России — что планируют предпринять?
Сегодня, 04:23
Новосибирцы меряются своими сморчками — смотрим, у кого больше
13 мая, 10:51
"