Антитеррористические учения пройдут в Новосибирске 16 мая

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Цель проведения учений «Технология» заключается в практическом освоении методов предотвращения теракта на биологически опасном объекте — научном центре «Вектор».
Согласно легенде учений, существует угроза распространения опасных инфекций и биологического заражения. В ходе учения участники — силовые структуры, госорганы, Роспотребнадзор — будут отрабатывать алгоритм совместных действий в такой ситуации.
Ограничений на движение транспорта в районе проведения учений не предусмотрено. Жителей Новосибирска просят не мешать проведению учений.