Дождь из расплавленного пластика обрушился на людей под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
В Новосибирске служебный автомобиль агентства безопасности «Гвардия» попал под дождь из расплавленного пластика. Перед этим на окраине города возник сильный пожар на Хилокском мусорном полигоне.
Как сообщили «Atas.info» в охранном агентстве, вечером во вторник, 14 мая, сотрудники инженерно-технической службы выезжали по вызову на пожар в Марусино. После остановки они обнаружили на крыше машины капли уже застывшего вещества.
Сейчас специалисты регионального Роспотребнадзора проводят анализ взятых во время пожара проб воздуха. Жилые дома начинаются уже в полукилометре от полигона.
Тем временем областная прокуратура отыскала нарушения со стороны муниципального предприятия"Спецавтохозяйство», допущенные при эксплуатации полигона.