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Дождь из расплавленного пластика обрушился на людей под Новосибирском

Дождь из расплавленного пластика обрушился на людей под Новосибирском

15 мая 2024, 08:31
Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске после начала пожара на мусорном полигоне «Левобережный» начался дождь из пластика, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

В Новосибирске служебный автомобиль агентства безопасности «Гвардия» попал под дождь из расплавленного пластика. Перед этим на окраине города возник сильный пожар на Хилокском мусорном полигоне.

Как сообщили «Atas.info» в охранном агентстве, вечером во вторник, 14 мая, сотрудники инженерно-технической службы выезжали по вызову на пожар в Марусино. После остановки они обнаружили на крыше машины капли уже застывшего вещества.

Сейчас специалисты регионального Роспотребнадзора проводят анализ взятых во время пожара проб воздуха. Жилые дома начинаются уже в полукилометре от полигона.

Тем временем областная прокуратура отыскала нарушения со стороны муниципального предприятия"Спецавтохозяйство», допущенные при эксплуатации полигона.

Видео: мэрия Новосибирска
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#Дождь#Мусорный полигон#Расплавленный пластик
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