Грязный воздух после пожара на Хилокском полигоне исследуют в Новосибирске

Специалисты проведут оценку качества воздуха в жилой зоне, где может быть превышен формальдегид, аммиак, азот и другие опасные для здоровья вещества. Напомним, что пожар произошел накануне днем 14 апреля на Хилокском мусорном полигоне ТКО «Левобережный». В связи с этим, Роспотребнадзор взял пробы, так как новосибирцы жаловались на невозможность дышать свежим воздухом. Причем дома располагаются от полигона не так далеко — в 500 метрах от пожара.