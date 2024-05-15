Грязный воздух после пожара на Хилокском полигоне исследуют в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
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Специалисты проведут оценку качества воздуха в жилой зоне, где может быть превышен формальдегид, аммиак, азот и другие опасные для здоровья вещества. Напомним, что пожар произошел накануне днем 14 апреля на Хилокском мусорном полигоне ТКО «Левобережный». В связи с этим, Роспотребнадзор взял пробы, так как новосибирцы жаловались на невозможность дышать свежим воздухом. Причем дома располагаются от полигона не так далеко — в 500 метрах от пожара.
Результаты станут известны после проверки в лаборатории. Информацию разместят на официальном сайте Управления. Также горожанам напомнили, что в таких случаях лучше всего не открывать свои окна в домах, соорудить маску из марли и постоянно ее увлажнять водой, промывать нос и горло.
Стоит отметить, что пожар был локализирован в первые часы. В тушении также помог дождь. Известно, что сейчас полигон не используется, так как его готовят к рекультивации и переносу.