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И. о. начальника департамента транспорта Голомазову отправили в СИЗО в Новосибирске

И. о. начальника департамента транспорта Голомазову отправили в СИЗО в Новосибирске

15 мая 2024, 10:31
Фото: судебный департамент Новосибирской области
В Новосибирске суд до 12 июля отправил под арест исполняющую обязанности руководителя городского департамента транспорта Олесю Богомазову, следует из сообщения областного судебного департамента.

Суд Железнодорожного района Новосибирска отправил в следственный изолятор исполняющую обязанности главы городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Олесю Богомазову. О задержании чиновницы стало известно во вторник, 14 мая, ее подозревают в получении крупной взятки.

Следствие предполагает, что Богомазова во время руководства финансово-экономическим управлением департамента транспорта Новосибирска поспособствовала в заключении контракта между городским предприятием «Горсвет» и некой коммерческой фирмой зная, что услуги по договору оказываться не будут.

За это чиновница получила от частного лица деньги и имущество на 230 тысяч рублей.

Находясь на посту замначальника Дептранса, Олеся Богомазова получила от депутата (имя которого не называется) имущество общей стоимостью 151 тысячу рублей. За это она помогла ему получить дополнительные деньги на выполнение наказов избирателей.

Олеся Богомазова пробудет под стражей до 12 июля.

#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Сизо#Арест#Взятка#Департамент транспорта#Олеся Богомазова
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