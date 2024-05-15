И. о. начальника департамента транспорта Голомазову отправили в СИЗО в Новосибирске

Следствие предполагает, что Богомазова во время руководства финансово-экономическим управлением департамента транспорта Новосибирска поспособствовала в заключении контракта между городским предприятием «Горсвет» и некой коммерческой фирмой зная, что услуги по договору оказываться не будут.