И. о. начальника департамента транспорта Голомазову отправили в СИЗО в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Суд Железнодорожного района Новосибирска отправил в следственный изолятор исполняющую обязанности главы городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Олесю Богомазову. О задержании чиновницы стало известно во вторник, 14 мая, ее подозревают в получении крупной взятки.
Следствие предполагает, что Богомазова во время руководства финансово-экономическим управлением департамента транспорта Новосибирска поспособствовала в заключении контракта между городским предприятием «Горсвет» и некой коммерческой фирмой зная, что услуги по договору оказываться не будут.
За это чиновница получила от частного лица деньги и имущество на 230 тысяч рублей.
Находясь на посту замначальника Дептранса, Олеся Богомазова получила от депутата (имя которого не называется) имущество общей стоимостью 151 тысячу рублей. За это она помогла ему получить дополнительные деньги на выполнение наказов избирателей.
Олеся Богомазова пробудет под стражей до 12 июля.