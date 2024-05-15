atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Из-за ремонтных работ вводятся ограничения движения транспорта в центре Новосибирска

Из-за ремонтных работ вводятся ограничения движения транспорта в центре Новосибирска

15 мая 2024, 12:05
Фото: atas.info
В центре Новосибирска временно сузят проезжую часть на улицах Некрасова и Фрунзе, следует из сообщения мэрии.

В центре Новосибирска со среды, 15 мая из-за ремонтных работ вводятся временные ограничения движения транспортных средств.

Как рассказали в пресс-центре мэрии, до 18 мая в связи с ремонтом электрического кабеля будет на три метра сужена проезжая часть улицы Некрасова напротив дома № 35. Работы проводят Региональные электрические сети.

Кроме того, до 24 мая Новосибирская теплосетевая компания будет заниматься ремонтом теплотрассы напротив дома № 9 на Фрунзе, поэтому дорогу сделают уже на семь метров.

В мэрии попросили водителей быть внимательными и обращать внимание на знаки и указатели.

Читайте также:
Опасные вещества нашли в воздухе после пожара на новосибирском полигонеТри участка дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют в регионеСтало известно, сколько пляжей откроют в Новосибирске летом 2024
#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Ремонтные работы#Улица Некрасова#Центральный округ#Ограничения движения#Улица Фрунзе
Подпишитесь
Сколько потратят новосибирцы на подготовку к последнему звонку 2024
Сегодня, 03:54
Новосибирский «портал в ад» готов принимать в гости всех невнимательных
Сегодня, 07:27
Антирейтинг ЖК Калининского района: изучаем новостройки на окраине Новосибирска
Сегодня, 07:14
Выкинувшую на помойку новорожденного сына мать будут судить в Новосибирске
Сегодня, 05:29
Миграционную реформу готовят в России — что планируют предпринять?
Сегодня, 04:23
Новосибирцы меряются своими сморчками — смотрим, у кого больше
13 мая, 10:51
"