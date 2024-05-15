Из-за ремонтных работ вводятся ограничения движения транспорта в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В центре Новосибирска со среды, 15 мая из-за ремонтных работ вводятся временные ограничения движения транспортных средств.
Как рассказали в пресс-центре мэрии, до 18 мая в связи с ремонтом электрического кабеля будет на три метра сужена проезжая часть улицы Некрасова напротив дома № 35. Работы проводят Региональные электрические сети.
Кроме того, до 24 мая Новосибирская теплосетевая компания будет заниматься ремонтом теплотрассы напротив дома № 9 на Фрунзе, поэтому дорогу сделают уже на семь метров.
В мэрии попросили водителей быть внимательными и обращать внимание на знаки и указатели.