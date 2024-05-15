Корпорация МСП: Объем закупок госкомпаний у малого бизнеса превысил 1,6 трлн рублей

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Закупки у МСП со стороны крупнейших госкомпаний являются важным показателем национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент Владимир Путин и курирует вице-премьер Александр Новак. В текущем году планируется достичь объема закупок в размере 7,2 триллиона рублей, пишет ria.ru.
Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что МСП зарекомендовали себя как надежные партнеры в рамках закупочных процедур по 223-ФЗ. Он подчеркнул, что закупки у малого и среднего бизнеса госкомпаниями предоставляют предпринимателям устойчивый поток оборотных средств для своего развития.
Согласно данным Корпорации МСП, наибольший прирост в закупках был отмечен у предпринимателей Москвы, Республики Татарстан и Свердловской области, составив 243,3; 94,5 и 54,4 миллиарда рублей соответственно.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что по итогам первого квартала в рамках 223-ФЗ было заключено свыше 10 тысяч договоров между крупнейшими заказчиками и почти 89,5 тыс. МСП-поставщиков. Число представителей малого и среднего бизнеса среди участников закупок выросло более чем на 20% за год.
Наибольший прирост количества договоров с начала года пришелся на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в 7 раз), ПО и услуги по его разработке, консультационные и аналогичные услуги в IT-области (рост более чем в 4 раза).
С 15 мая в социальных сетях «Мой бизнес» и ФАС России начнут публиковать ответы экспертов Федеральной антимонопольной службы России на вопросы по закону о контрактной системе в сфере закупок и закону о закупках, предоставляя правовую оценку действий заказчиков и разъясняя нюансы законодательства.