Куда жаловаться на самокатчиков-нарушителей, рассказали жителям Новосибирска

В Новосибирске начал работу телеграм-бот под названием «Самокаты», через который можно отправить любую жалобу, связанную с электросамокатами. Теперь новосибирцы и гости города могут сообщить о нарушениях правил дорожного движения, лихачество, парковку в запрещенных местах, либо просто пожаловаться на работу кикшеринговой компании, пока это только сервис Whoosh.