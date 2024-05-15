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Куда жаловаться на самокатчиков-нарушителей, рассказали жителям Новосибирска

Куда жаловаться на самокатчиков-нарушителей, рассказали жителям Новосибирска

15 мая 2024, 04:22
Фото: atas.info
В Новосибирске начал работать бот, который поможет оперативно сообщить о нарушениях ПДД людьми на электросамокатах.

В Новосибирске начал работу телеграм-бот под названием «Самокаты», через который можно отправить любую жалобу, связанную с электросамокатами. Теперь новосибирцы и гости города могут сообщить о нарушениях правил дорожного движения, лихачество, парковку в запрещенных местах, либо просто пожаловаться на работу кикшеринговой компании, пока это только сервис Whoosh.

В сообщении требуется указать адрес места, где обнаружено нарушение и регистрационный номер электросамоката. При подтверждении факта нарушения (например, езда вдвоем, пересечение пешеходных переходов не спешившись и так далее), компания Whoosh может заблокировать нерадивому клиенту доступ к аренде.

Известно, что бот действует сразу в двух странах — России и Белоруссии.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Электросамокаты#Нарушения#Жалобы#Телеграм-бот#Самокатчики
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