Куда жаловаться на самокатчиков-нарушителей, рассказали жителям Новосибирска

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В Новосибирске начал работу телеграм-бот под названием «Самокаты», через который можно отправить любую жалобу, связанную с электросамокатами. Теперь новосибирцы и гости города могут сообщить о нарушениях правил дорожного движения, лихачество, парковку в запрещенных местах, либо просто пожаловаться на работу кикшеринговой компании, пока это только сервис Whoosh.
В сообщении требуется указать адрес места, где обнаружено нарушение и регистрационный номер электросамоката. При подтверждении факта нарушения (например, езда вдвоем, пересечение пешеходных переходов не спешившись и так далее), компания Whoosh может заблокировать нерадивому клиенту доступ к аренде.
Известно, что бот действует сразу в двух странах — России и Белоруссии.