Левобережный мусорный полигон будут тушить до конца недели

Мусорный полигон «Левобережный» в Хилокском микрорайоне до сих пор горит, из-за чего левый берег Оби окутан смогом. Предполагается, что на тушение пожара уйдет еще несколько дней — огонь планируют устранить до конца недели, рассказал вице-губернатор региона Сергей Семка во время засеания комитета по строительству в законодательном собрании области.