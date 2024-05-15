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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Пламя вспыхнуло 14 мая

Левобережный мусорный полигон будут тушить до конца недели

15 мая 2024, 12:33
Фото: Роспотребнадзор по Новосибирской области
Пламя вспыхнуло 14 мая

Пожар на мусорном полигоне в Новосибирске будут тушить до конца недели

Спасатели еще не потушили пожар на мусорном полигоне в Хилокском микрорайоне, на его устранение может уйти еще несколько дней, сообщил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

Мусорный полигон «Левобережный» в Хилокском микрорайоне до сих пор горит, из-за чего левый берег Оби окутан смогом. Предполагается, что на тушение пожара уйдет еще несколько дней — огонь планируют устранить до конца недели, рассказал вице-губернатор региона Сергей Семка во время засеания комитета по строительству в законодательном собрании области.

«До конца недели огонь будет потушен», — заявил чиновник.

Напомним, возгорание свалки произошло во второй половине дня 14 мая. Огонь охватил участок площадью 6 гектаров. На месте работали 5 автомобилей и 20 сотрудников ГУ МЧС по Новосибирской области. Черный густой дым моментально распространился на весь левый берег. Едкий запах гари почувствовали даже жители Советского района.

«Я астматик, и в Новосибирске мне особенно тяжело дышать. Так что из-за этого пожара воздуха совсем не хватало. Слава богу, ночью дождик прошел и хоть чуть-чуть сгладил ситуацию. Но это не значит, что все стало хорошо. Это издевательство над новосибирцами», — возмутилась в беседе с Atas.Info местная жительница Елена Колесникова.

После пожара регоператор по вывозу мусора МУП «САХ» стал фигурантом административного дела. Кроме того, прокуратура нашла нарушения в деятельности предприятия и внесло руководителю предписание.

Ситуацию также контролируют в Роспотребнадзоре. 14 мая специалисты ведомства взяли пробы воздуха и выявили превышение допустимых значений сажи, взвешенных веществ, углерода оксида, азота диоксида. 15 мая аналогичный анализ не показал превышения нормы вредных веществ.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Пожар#Роспотребнадзор#Мусорный полигон
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