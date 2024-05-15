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Проверка прошла 15 мая

Массовую облаву на мигрантов устроили на Ленинском рынке в Новосибирске

15 мая 2024, 12:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Проверка прошла 15 мая
Проверку мигрантов на Ленинском рынке провели сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Новосибирске 15 мая прошла проверка мигрантов на Ленинском раынке. Сотрудники полиции и прокуратуры провели рейД. в ходе которого проверили документы почти у полусотни мигрантов, проживающих в Ленинском районе.

По итогам проверки шесть иностранцев получили административные протоколы за «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ».

Вскоре все шесть граждан будут выдворены из России.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России готовят миграционную реформу. Пока что она находится в стадии разработки, но власти заявляют, что при составлении документа необходимо избежать проявлений ксенофобии. К тому же, граждане из-за рубежа совершают всего около 4% всех преступлений, по данным ГУ МВД. Тем не менее, о чем уже точно говорят: в Росси будет усилен контроль за иностранными гражданами.

Предполагается, что новые реформы будут включать в себя некоторые обязательства для мигрантов. Например, гражданин обязан будет знаять русский язык и уважать местную культуру.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Мигранты#Проверка#Русский язык#ГУ МВД
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