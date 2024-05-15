Массовую облаву на мигрантов устроили на Ленинском рынке в Новосибирске

Напомним, ранее мы сообщали, что в России готовят миграционную реформу. Пока что она находится в стадии разработки, но власти заявляют, что при составлении документа необходимо избежать проявлений ксенофобии. К тому же, граждане из-за рубежа совершают всего около 4% всех преступлений, по данным ГУ МВД. Тем не менее, о чем уже точно говорят: в Росси будет усилен контроль за иностранными гражданами.