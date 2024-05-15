Мэрия Новосибирска высказалась о приватизации убыточного стадиона «Спартак»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Департамент земельных и имущественных отношений не стал отвечать на вопросы редакции Atas.Info о причинах крупных убытков ОАО «Стадион „Спартак“» в 2023 году, равно как и проигнорировал вопрос о том, какие меры намерена предпринимать мэрия для финансового оздоровления компании. В муниципалитете журналистов переадресовали к руководству акционерного общества.
Вместе с тем, в мэрии отрицают существование планов по избавлению от убыточной компании.
«Акции ОАО „Спартак“ не включены в „Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год“, утвержденный Решением Совета депутатов города Новосибирска от 04.12.2024 № 626, соответственно, их приватизация в 2024 году не планируется», — говорится в ответе на редакционный запрос.
Ранее мы изучили бухгалтерскую отчетность «Спартака» и выяснили, что компания второй год работает без прибыли. И если по итогам 2022 года чистый убыток составил 6, 479 млн рублей, то в 2023 году этот показатель вырос до 56,164 млн рублей.
В январе 2023 году пост директора стадиона занял бывший заместитель мэра Новосибирска Анатолий Корнилов. 56,34% акций «Спартака» принадлежит АО РАТМ-Холдинг, 43,66% находятся в муниципальной собственности.
Ранее не исключалась возможность строительства нового футбольного стадиона на окраине города и снос «Спартака» ради возведения жилья премиум-класса.