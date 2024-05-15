Мэрия Новосибирска высказалась о приватизации убыточного стадиона «Спартак»

Ранее мы изучили бухгалтерскую отчетность «Спартака» и выяснили, что компания второй год работает без прибыли. И если по итогам 2022 года чистый убыток составил 6, 479 млн рублей, то в 2023 году этот показатель вырос до 56,164 млн рублей.

В январе 2023 году пост директора стадиона занял бывший заместитель мэра Новосибирска Анатолий Корнилов. 56,34% акций «Спартака» принадлежит АО РАТМ-Холдинг, 43,66% находятся в муниципальной собственности.