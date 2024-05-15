Миграционную реформу готовят в России — что планируют предпринять?

В Новосибирске мигранты периодически становятся действующими лицами криминальных новостей. Так, на выходных двое подростков-мигрантов напали с отверткой на 7-летнего мальчика Ваню, гуляющего в Хилокском микрорайоне. Ребенку угрожали, но ему удалось убежать. По словам матери, полиция так и не приехала, сославшись на нехватку экипажей. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.