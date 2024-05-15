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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Миграционную реформу готовят в России — что планируют предпринять?

Миграционную реформу готовят в России — что планируют предпринять?

15 мая 2024, 04:23
Фото: Изображение Midjourney
В России готовят реформу миграционного законодательства, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Колокольцев оговорился, что при внедрении нововведений необходимо избежать роста проявлений ксенофобии. Не стоит раздувать урон, нанесенный от пребывания иностранных граждан на территории РФ. Иностранцы совершают лишь порядка 4% ото всех преступлений в стране, подчеркнул глава МВД и пообещал усилить контроль за нахождением иностранцев в России.

Председатель Госдумы Володин уверен: как минимум мигранты должны знать русский язык и уважать ту страну, куда приезжают. Депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал жесткого контроля мигрантов, работающими водителями. При этом законотворцы вынуждены признать: кадровый голод порождает запрос на трудовую миграцию.

Отметим, к миграционной реформе власти подтолкнул теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Москве.

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Ранее губернатор Андрей Травников запретил мигрантам работать в такси, торговать табаком и напитками в специализированных магазинах.

В Новосибирске мигранты периодически становятся действующими лицами криминальных новостей. Так, на выходных двое подростков-мигрантов напали с отверткой на 7-летнего мальчика Ваню, гуляющего в Хилокском микрорайоне. Ребенку угрожали, но ему удалось убежать. По словам матери, полиция так и не приехала, сославшись на нехватку экипажей. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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