Миграционную реформу готовят в России — что планируют предпринять?

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Колокольцев оговорился, что при внедрении нововведений необходимо избежать роста проявлений ксенофобии. Не стоит раздувать урон, нанесенный от пребывания иностранных граждан на территории РФ. Иностранцы совершают лишь порядка 4% ото всех преступлений в стране, подчеркнул глава МВД и пообещал усилить контроль за нахождением иностранцев в России.
Председатель Госдумы Володин уверен: как минимум мигранты должны знать русский язык и уважать ту страну, куда приезжают. Депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал жесткого контроля мигрантов, работающими водителями. При этом законотворцы вынуждены признать: кадровый голод порождает запрос на трудовую миграцию.
Отметим, к миграционной реформе власти подтолкнул теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Москве.
Ранее губернатор Андрей Травников запретил мигрантам работать в такси, торговать табаком и напитками в специализированных магазинах.
В Новосибирске мигранты периодически становятся действующими лицами криминальных новостей. Так, на выходных двое подростков-мигрантов напали с отверткой на 7-летнего мальчика Ваню, гуляющего в Хилокском микрорайоне. Ребенку угрожали, но ему удалось убежать. По словам матери, полиция так и не приехала, сославшись на нехватку экипажей. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.